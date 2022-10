Se acerca el Mundial Qatar 2022 y la Selección de Argentina se presenta como uno de los candidatos a quedarse con el título. Entre los más destacados se encuentra Lionel Messi quién buscará cerrar los últimos años de su carrera alzando la copa. Ante esto, un ex campeón del mundo como Jorge Burruchaga habló sobre lo que significa liderar el equipo como sucedió en su momento de futbolista.

El ex centrocampista fue consultado sobre la diferencia entre el Lionel Messi que se presentó en el Mundial Rusia 2018 con el que podemos ver en la actualidad. Además, recordó que este no gozó del total apoyo de los hinchas como sucede en este momento con la ‘albiceleste’.

“Yo creo que la más notoria la vemos todos: la más notoria fue haber ganado la Copa América con todo lo que le costaba a él y a una generación pasada que fue brillante pero que le faltaba un título, tanto en la Copa América como el Mundial 2014. En eso se ve reflejado que hoy se expresa más, se ríe más, hasta disfruta mucho más. Quizás, a veces, en el fútbol nos ponemos demasiadas cargas al no encontrar el resultado. Y eso no es bueno, te juega en contra. Un poco le pasó en el Mundial pasado a esa gran camada de futbolistas que tuvo la Selección”, dijo en declaraciones con Al Arabi Al Jadid de Qatar.

Lionel Messi conquistó su primer título con la selección argentina en la Copa América 2021 | Foto: AFP

“Hoy, en este triunfo, en poder lograrlo, y en el recambio, que lo favoreció, con más juventud, con más impronta en cuanto a lo que es la movilidad. Leo está más combativo. Yo creo que eso lo alivianó a Leo, si bien el peso del equipo siempre lo va a tener, por eso es Leo. El peso del equipo lo va a tener él. Pero por esas cosas del fútbol, que siempre pasan, este momento lo favorece a Leo”, agregó.

La comparación entre Messi y Maradona

Sobre la constante comparación entre Maradona y Messi, Burruchaga se encargó de poner paños fríos con respecto a la situación que los coloca como líderes de la Selección de Argentina. A su vez, mencionó que los dos le parecen los mejores porque pertenecen a distintas épocas.

“Los dos, sinceramente, más allá de los tiempos. Jugaron distinto. Diego era un jugador más todoterreno, te podía jugar de delantero, de enganche, de mediocampista, de asistidor. Leo hasta estos últimos tres años era horizontal y vertical pero de 30 metros, la velocidad de él y los avances eran superiores a Diego”, comentó.

“Lo de Leo parecía un tren bala. Pero yo creo que las diferencias que hay, es lo bueno de todo esto, como siempre digo, que los dos son argentinos y hay que disfrutarlo. Dentro de los cambios del fútbol, lo cual la comparación y el comentario no me llevan a más allá de lo que digo. De la diferencia que hacen ellos futbolísticamente, ni hablar de la personalidad, a la diferencia que habia en esa época nuestra y la de ahora”, sentenció el ex futbolista.

Diego Maradona dirigió a Lionel Messi en la Selección de Argentina. (Foto: Agencias)





