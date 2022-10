La situación es insostenible. Marginado del equipo titular del Manchester United, Cristiano Ronaldo volvió a estar en el centro de la atención el último miércoles durante el cotejo ante Tottenham por la duodécima jornada de la Premier League. Se jugaba el minuto 90 cuando el delantero no soportó el hecho de no haber sido considerado una vez más por su entrenador y decidió retirarse a los vestuarios. Aún no había llegado el pitazo final, pero el luso no estaba más en la cancha. Por tal motivo, el club inglés anunció que sancionará a su histórico jugador marginándolo de la convocatoria para el próximo partido.

“El delantero de 37 años no formará parte de la convocatoria para el partido de este sábado ante Chelsea por Premier League. El resto del grupo entrenará con normalidad de cara a este encuentro”, se lee en el escueto comunicado de la entidad en su sitio web.

Si bien ‘CR7’ aún no ha aclarado el tema, su entrenador sí se pronunció en rueda de prensa, aunque evitó encender la polémica y prefirió opinar sobre el trabajo de sus jugadores. “Estaba allí, lo he visto, pero no hablé con él. No presto atención a eso, me ocuparé de eso mañana. Ahora estamos celebrando la victoria. Quiero mantener el enfoque en el equipo. Fue magnífico lo de los once jugadores, también la actuación de los suplentes que entraron”, dijo Erik ten Hag ante las cámaras.

Esta temporada viene siendo completamente desastrosa para Cristiano Ronaldo. Nunca pudo tener la confianza plena de su entrenador, quien en gran parte de los partidos ligueros lo ha mantenido en el banquillo. El portugués solo ha sido titular en la Europa League, pero no le ha alcanzado para mostrar el nivel al que nos tenía acostumbrados.

El luso ha disputado apenas ocho encuentros, siendo titular únicamente en dos oportunidades. Apenas ha marcado un gol (ante Everton) y cada vez se le ve más decepcionado de la situación.

Así las cosas, todo hace indicar que los días de ‘Cris’ en Old Trafford están contados. Tal es así que hasta su propio entorno familiar ha salido a despotricar contra el club. Su hermana, Elma Aveiro, criticó la “falta de respeto” y arremetió contra ten Hag en redes sociales. “Mi gran héroe y amor de mi vida, estaré contigo hasta que la muerte nos separe. La ley del retorno existe. Y veré mucho. Principalmente faltas de respeto”, escribió en sus redes sociales.





¿Cuándo volverá a jugar Cristiano Ronaldo en el Manchester United?

Teniendo en cuenta que no será convocado para enfrentar al Chelsea, el ariete recién volverá a ver actividad el día 27 de este mes, cuando el cuadro británico se vea las caras ante el Sheriff Tiraspol en la cuarta jornada de la UEFA Europa League. Tres días después podría reaparecer en la Premier para medir fuerzas ante West Ham United.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR









VIDEO RECOMENDADO





La historia de los mundiales nos ha dejado una gran variedad de golazos que quedarán guardados en nuestra retina por el resto de nuestras vidas. En este video conoce algunos de los más importantes.