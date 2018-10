En medio del Mundial de Rusia 2018 se revelaron varias conversaciones en la interna de Jorge Sampaoli. Para el técnico rosarino, las reuniones siempre se dieron desde los 80, pero nunca llegaron a los medios. Para el ‘Sampa’, la decisión darle pie a los jugadores en las prácticas se debió a un tema de trabajo en equipo y confianza en el resto, y que nunca era por ‘problemas de liderazgo’. La fórmula no funcionó, pero Sampaoli cuenta su historia.



"Toda reunión era para aportar. Fue un momento muy complejo. Todo lo externo se nos metió en la concentración. Pero todo se hacía para ayudar, para mejorar, para intentar ser, y no solo estar. Nos invadió la inmediatez, la necesidad. Pero el problema no son las reuniones, el problema es que las reuniones se vuelvan públicas", reveló Sampaoli.



"Creo filosóficamente en la participación y en el compromiso. En el fútbol y en la vida. Nos juntamos para buscar soluciones y, si eso termina en el living de las casas porque la televisión lo cuenta o en la pantalla de un celular por una red social, ocurre lo contrario. En este contexto, lo peor sería que pasáramos a juntarnos para destruir o que nos volviéramos escépticos hacia los otros", añadió.



Sampaoli usó de ejemplo a equipos nacionales anteriores para explicar cómo se manejaban las comunicaciones tiempo atrás. "Los jugadores de Argentina del 86 se reunían constantemente, pero nos enteramos 20 años después de que salieran campeones", sostuvo el exseleccionador.



Por otro lado, el técnico contó las razones para dejar de lado a jugadores como Mauro Icardi o Paulo Dybala fuera de la lista final de Argentina para participar en la Copa del Mundo. "Estábamos con una necesidad inmediata de ganar, y había otros jugadores que venían del proceso de Brasil, con una final jugada a sus espaldas. Y yo aposté en el corto plazo por ellos", indicó.



Jorge Sampaoli comentó que el corto tiempo con la 'Albiceleste' no permitió que desarrolle todos los planes que tenía pensando aplicar. "Teníamos un mapa de 100 jugadores para el corto, el mediano y el largo plazo. Pero nos cortaron el proceso tras lo de Rusia", señaló.



"El Mundial fue muy prematuro para nosotros. Nos clasificamos y rápidamente vino Rusia. No tuvimos tiempo para mucho, incluida la opción de ingreso de jugadores nuevos que no se quemaran para el futuro", finalizó el DT.