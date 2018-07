Aparecen más 'palos' para Jorge Sampaoli tras su salida de la dirección técnica de la Selección de Argentina . Y esta vez desde el plano político. Luis Juez, exembajador argentino en Ecuador reveló cómo era la relación de los albicelestes con el entrenador; situación que él pudo confirmar con sus propios ojos cuando la 'Albiceleste' logró vencer en Quito en las Eliminatoiras y lograr su clasificación al Mundial Rusia 2018.

"Conviví dos días con la Selección en Ecuador el año pasado y Sampaoli era un brasero de goma del humo que largaba. Se parecía a mí suegra, pobrecita, hablaba y nadie lo escuchaba", Juez en la radio argentina AM 910.



"A la selección la tuve en Ecuador y Sampaoli no le daba bola a nadie", añadió el diplomático.



Y siguió: "El tipo no tenía ninguna forma. Fue una clasificación milagrosa. Allá decíamos que fue el tercer milagro de Quito porque ya habíamos hecho ganar a Atlético Tucumán y a la Sub 20. A los 47 segundos ya perdíamos 1-0. Pero bueno, es un proceso que se agotó. Fue un error lo de Sampaoli y era vidente por dónde se lo mire".