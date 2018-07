Le dice adiós al cargo de mayor sueño le daba. Jorge Sampaoli dejó de ser técnico de la Selección Argentina , luego de diferencias entre él y la dirigencia de la AFA. Luego de la última reunión del pasado lunes, el 'Chiqui' Tapia, presidente, le había dado la orden de dirigir a la Sub 20, a lo 'Sampa' había dicho que no.



"En el día de hoy, la Asociación del Fútbol Argentino y el ex entrenador de la Selección Nacional, Jorge Sampaoli , han acordado de mutuo acuerdo la rescisión de su contrato. Asimismo, también se desvincularon el Preparador Físico, Jorge Desio y el analista de video, Matías Manna.



Esta Asociación les agradece a los profesionales la actividad desarrollada dentro del Seleccionado durante su ciclo.



El próximo martes se definirá quién estará a cargo del Seleccionado Sub 20 en el torneo COTIF L´Alcudia 2018".



El comunicado cargo un hecho insólito. Sampaoli fue presentado en junio del año pasado entre bombos y platillos con un contrato de cinco años, para después ser "prescindible" luego del fracaso del Mundial Rusia 2018 , en donde la Argentina apenas llegó a los octavos de final del torneo.



Se espera que Sampaoli reciba dos millones de dólares por la rescisión del contrato entre ambas partes y no los ocho que estaban estipulados si es que terminaba siendo despedido.

[SELECCIÓN MAYOR] En el día de la fecha, la @AFA y Jorge Sampaoli llegaron a un acuerdo mutuo para terminar su ciclo al mando de la Selección Argentina https://t.co/VUhqiiswnJ pic.twitter.com/R0SxoxxPnc — Selección Argentina (@Argentina) 15 de julio de 2018