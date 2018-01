Un jugador de calidad. En Independiente Medellín recuperó nivel y River Plate quiere volver a llevarlo a la élite del fútbol con un préstamo por un año. Juan Fernando Quintero se convertirá en el tercer fichaje del 2018 luego de las contrataciones de Franco Armani y Lucas Pratto, con lo que Marcelo Gallardo tendrá su equipo definido para pelear por la Superliga Argentina y el título de la Copa Libertadores. River da miedo con solo leer los nombres.



El volante colombiano , que aún le pertenece al Porto, llegará cedido a cambio de un pago de 300 mil euros. ¿Si River quiere ficharlo después? El cuadro millonario tendría que abonar 3.5 millones de euros por el 50% de su pase.



En conversación con SportsCenter, noticiero de ESPN, Juan Fernando Quintero comentó que ya existe un acuerdo entre River Plate y el Porto, y agregó que viajó a Argentina para presentar exámenes médicos y unirse al club 'millonario'. "No fue fácil tener todas las ofertas en la mano y dejar todo por River", comentó emocionado.



"No fue fácil tener todas las ofertas en la mano y dejar todo por River. Estoy muy contento, es un club muy importante, en el que quiero hacer historia", comentó el volante ex Atlético Nacional y ex Independiente Medellín. Y agregó: "Voy a un grande del fútbol, no puedo decirle que no a un grande del fútbol".



Quintero aseguró que ya ha dialogado con Franco Armani, con quien compartió equipo durante su paso por Nacional y a que enfrentó el semestre pasado jugando para su rival de patio. "Tenemos una gran amistad por todo lo que vivimos en Nacional. Ya hablamos de lo que fue River... Espero encontrarlo bien y que podamos hacer cosas grandes con este club", mencionó al respecto.