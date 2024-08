Boca Juniors cayó en los penales ante Cruzeiro y fue eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Luego del partido, diferentes streamers -entre ellos el exfutbolista Sergio Agüero- iniciaron transmisiones para hablar con sus fanáticos sobre la caída del club argentino. En un momento, el ‘Kun’ y su compañero, el youtuber Coscu, decidieron invitar a Davo Xeneize, pero él no quiso participar y eso desató la furia de la leyenda del Manchester City, quien le recriminó a su compatriota por su acción y sus palabras.

El ‘Kun’ y Coscu buscaron la palabra de Davo, reconocido streamer que es hincha de Boca; pero el joven no estaba de buen humor y rechazó la propuesta que le hizo Coscu. “Estoy en stream. La verdad que no tengo ganas, amigo. No es con ustedes, simplemente no tengo ganas de meter un Discord hoy después de que Boca pierda. Sepan entenderme, abrazo grande”, dijo. Esto no le cayó nada bien al exjugador de 36 años.

“Listo. Ya está. Davo, no quieres hablar, listo. Yo tampoco te llamé, listo. Coscu te quiso hablar de onda, lo limpiaste, bien. ¿Pero sabes qué pasa, Davo? La vuelta... nunca escupas para arriba, pa, porque te puede caer. La vuelta... mira que esto da muchas vueltas. Seguramente ahora no necesitas de nadie, eh, pero va a haber algún momento en que vas a necesitar de alguien”, fue la dura respuesta del ‘Kun’.

Mientras continuaba con su transmisión, a Davo le comunicaron el enojo de Sergio. El streamer recogió el guante y contestó: “Tenemos distintas maneras de ver la vida. Yo estoy dando la cara, yo prendí el stream, yo hablé una hora de Boca. Yo ya di mi opinión, ya saben lo que pienso. No tengo por qué acceder a un Discord por quién es. No. Porque si Boca hubiese ganado no me llamarían para hacer un Discord. Si quieren llamarme porque Boca perdió, no me interesa”.





Las respuestas del ‘Kun’ en las redes sociales

La pelea desató la polémica y el ‘Kun’ Agüero contestó a diferentes usuarios que le señalaron que todo fue un malentendido y que se enojó en vano. “Pero si a mi no me aceptó ninguna llamada, capo. Fue con Coscu con quien no quiso hablar y estaba yo. Pero la forma en que se lo dijo me parece mal cuando Coscu le da todo a él”, dijo el exjugador en X (antes Twitter).

“¿Si no quiso hablar de boca porque prendió stream?”, fue otra de las respuestas del exfutbolista a los usuarios que lo criticaban. A una persona que lo defendió le escribió lo siguiente: “Al fin vio uno el video entero. Gracias”. Finalmente, dejó claro que no tenía problemas con Davo: “Bueno gente, abrazo a todos, saludos y ya está el tema con Davo, todo bien. Él tiene su opinión como yo la mía. No pasa nada. Nos vemos pronto en stream”.

¿Cuál es el próximo partido de Boca Juniors?

Luego de quedar eliminado de la Sudamericana, Boca Juniors se medirá ante Estudiantes de La Plata por la fecha 12 de la Liga Profesional Argentina. Este encuentro está programado para el lunes 26 de agosto desde las 7:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 9:00 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 8:00 p.m.; en México a las 6:00 p.m.; mientras que en España a las 2:00 a.m. del martes 27.

¿En qué canales ver Boca vs. Estudiantes?

El partido entre Boca Juniors y Estudiantes de La Plata se disputará en el Estadio Jorge Luis Hirschi y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica a través de ESPN, disponible en el servicio de streaming de Disney Plus Premium/Estándar, así como en las plataformas de AFA Play y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR