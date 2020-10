Son 7789 los kilómetros que separan Senegal de Argentina. A pesar de ello, Ousmane Ndong siempre sintió un cariño muy especial por el país rioplatense. Nunca había pisado tierras gauchas, pero ya sabía lo que era llorar por la ‘Albiceleste’, y más aún por ver triste a su máximo ídolo, Lionel Messi.

“Lo único que conocía de la Argentina era el fútbol. No conocía ni el asado. Siempre veía los partidos de la selección en la Copa América o el Mundial. Yo me sentía un argentino en Senegal. El día que la Argentina quedó eliminada en los Estados Unidos y Messi lloraba, yo no cené en mi casa. No se lo dije a nadie, pero me puse a llorar también. Estaba mal, como si fuera argentino, por el amor que le tengo a Messi”, contó a La Nación.

En 2018 se le apareció la oportunidad de su vida. Tras varios años en ‘Angelo Afríca’, un centro de formación de Senegal, le ofrecieron probar suerte en el balompié argentino. No dudó ni un segundo su respuesta, y a las pocas semanas ya estaba pisando el aeropuerto de Ezeiza.

Desde el principio no la tuvo fácil. El idioma fue la primera barrera que encontró. Su lengua natal es el francés y maneja un poco (casi nada) de inglés. Decidió aprender por si mismo el español. Su método de aprendizaje fue, escuchar y repetir.

Con respecto al fútbol no tuvo muchos problemas, ya que es un deporte universal. Su portento físico, acompañado de su gran técnica, lo llevaron a ponerse la cinta de capitán de Lanús y poco tiempo después ser promovido al primer equipo que dirige Luis Zubeldía. Es una de las apuestas del ‘Granate’ para el torneo argentino que inicia este fin de semana.

Sus destacadas actuaciones en Argentina no pasaron desapercibidas en su país, donde siguen de cerca su paso por el balompié sudamericano. Se habla tanto de él, como de Sadio Mané, un amigo de la infancia, a quien Ousmane conoce muy bien.

“Es un personaje, no le importa el lujo, no le importa nada. Le gusta estar con su familia y sus amigos. Le gusta charlar, cagarse de risa. No le gusta la cerveza ni la joda ni siquiera ir a bailar. Él sabe que yo estoy acá, incluso en mi país hablan todos los días de mí en los medios. En Senegal hablan de Lanús”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR