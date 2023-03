Recordar la obtención del Mundial Qatar 2022 es una alegría desbordante para cada jugar de la Selección de Argentina. Con el paso de los días han ido confesando cómo fue este proceso y ahora Lautaro Martínez se refirió al cruce de palabras que tuvo con Noppert, portero de la selección de Países Bajos, en los cuartos de final donde llegaron a los penales. A su vez, habló sobre las celebraciones de ‘Dibu’ Martínez en forma de defensa a su compañero.

“Ese penal fue importante, un alivio. Le doy mucha importancia porque después no pude convertir en el mundial, pero los compañeros que entraron lo hicieron bien. Contento por todos los chicos que ingresaron, en este caso Juli que juega en mi puesto y lo hizo de la mejor manera”, aseguró el futbolista en entrevista con TyC.

“Nos reunimos, yo obviamente le dije que quería patear, uno es delantero... en el club pateo los penales. En la Selección cuando no estaba Leo o Lea Paredes, lo tenía que patear yo. En la Copa América también patee. hicieron el orden y quedé quinto. por suerte Enzo erró y pude patear, ja”, agregó el delantero sobre el duelo clave ante Países Bajos que se definió desde la tanda de penales.

Sobre su encuentro con el portero, recordó este pasaje de manera irónica. Para el delantero, no había forma de distraerse y mucho menos con Noppert quien no hablaba español. De esta forma, se refirió al método de su compañero, Emiliano Martínez, que ha sido efectivo en algunas tandas de penales.

“Me quiso picantear, me hablaba en su idioma, pero no le entendía nada. Me dio la pelota y se la puse en el pecho, como seguía ahí se la arrimé a la cara. Quiso hacer la del Dibu y no le salió. Mucha emoción. Venía muy contento por los resultado, pero triste porque había hecho unas buenas Eliminatorias”, mencionó el actual delantero de Inter de Milán.





Lautaro defiende a ‘Dibu’ Martínez

La Selección de Argentina tuvo en la portería a uno de los hombres claves para quedarse con el Mundial Qatar 2022. La presencia de ‘Dibu’ Martínez generó diversos comentarios en los rivales por su forma de celebrar la victoria o sus atajadas. Lautaro lo defendió y dejó una pregunta en el aire para quienes lo critican.

“Cuando fuimos a los penales estábamos tranquilos. Él viene y te dice ‘ustedes metan, que yo agarro dos o tres’. Eso es importante para la confianza del grupo, del que va a patear. Banco lo que hace Dibu. ¿Por qué el delantero puede festejar y el arquero no? No está haciendo nada de otro mundo”, mencionó sobre el arquero de la Selección de Argentina.





