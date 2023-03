Tottenham vs AC Milan se ven las caras EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / GRATIS por la vuelta de los octavos de final de la Champions League 2022/23. Este partido se encuentra programado para este miércoles 8 de marzo desde las 3:00 p.m. (horario de Perú y Colombia) en el estadio Tottenham Arena de Londres y para seguir la transmisión de deberás conectarte a las señales de ESPN 2, Star Plus, DAZN y beIN Sports. El cuadro inglés intentará obtener un buen resultado en casa con el apoyo de su gente, pero al frente no solo tendrá al reciente campeón de Italia, sino también a uno de los máximos ganadores de esta competición. Sigue el minuto a minuto, los detalles, a qué hora juegan y por dónde ver el encuentro a través de la información de Depor.

El Rossoneri confía en sellar su pase a cuartos en Londres. (Video: AC Milan)

Tottenhan vs. AC Milan: posibles alineaciones

Tottenham: Fraser Forster; Cristian Romero, Clément Lenglet, Ben Davies; Emerson Royal, Oliver Skipp, Pierre-Emile Hojbjerg, Ivan Perisic; Dejan Kulusevski, Heung-min Son, Harry Kane. DT: Antonio Conte.

AC Milan: Mike Maignan; Pierre Kalulu, Malick Thiaw, Fikayo Tomori; Alexis Saelemaekers, Rade Krunic, Sandro Tonali, Theo Hernández; Brahim Díaz, Rafael Leao, Zlatan Ibrahimovic. DT: Stefano Pioli.





