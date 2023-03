El presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, expresó el último martes su intención de renovar al entrenador del primer equipo, Xavi Hernández, aunque esta temporada no gane el título de LaLiga Santander. El mandamás de los Culers cree que el técnico egarense, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024, debe seguir por muchos motivos: “Se la jugó, conoce la casa, defiende el estilo genuino que nos gusta en Can Barça y no nos pide locuras, porque sabe perfectamente cuál es la situación del club”. Semejantes palabras han llenado de motivación al exfutbolista de cara a la próxima campaña.

En esa línea, según informa la prensa española, sabiendo que goza de toda la confianza de Joan Laporta, Xavi Hernández se ha animado a pedir refuerzos de una vez por todas. A pesar de que la situación económica del Barcelona no es la soñada, el técnico azulgrana quieres a tres jugadores del Manchester City.

1. Aymeric Laporte: los catalanes estarían buscando aprovechar la pérdida de protagonismo del zaguero para sacarlo del Manchester City en el próximo mercado de transferencias y de paso reforzar su eje central con un futbolista de plenas garantías.

2. Ilkay Gundogan: el alemán es una de las primeras piezas que Xavi quiere en el Camp Nou ya que se trata de uno de los mejores mediocentros de la Premier League y podría venir muy bien al equipo catalán para sustituir a Sergio Busquets, quien termina contrato a final de temporada.

3. Bernardo Silva: en los últimos dos mercados, el luso ha sido una de las grandes peticiones del equipo culé, trataron de ficharlo en verano, pero los ingleses no bajaban de los 80 millones de euros. El pasado mercado de enero volvió a ser relacionado con el equipo culé.

Luego de consultar con la dirección técnica liderada por Xavi Hernández, de cara a la presente temporada, el FC Barcelona decidió prescindir de los servicios de hasta 11 jugadores: Coutinho, Trincao, Puig, Mingueza, Neto, Wagué, Manaj, Alves, Nico. Lenglet y Collado.

De los mencionados futbolistas, solo Philippe Coutinho y Francisco Trincao dejaron ganancias en las arcas del Barcelona: 20 y tres millones de euros, respectivamente. Mientras que Nico, Lenglet y Collado fueron cedidos por toda la temporada.





