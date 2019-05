Y así se les escapó: Lionel Messi reveló cómo fue su frustrada llegada a River Plate

En el Monumental era todo alegría por el título de la Recopa Sudamericana, tras el triunfo el jueves ante Atlético Paranaense, pero en los últimos minutos varios hinchas han pasado del júbilo a querer arrancarse los pelos, luego de conocer del propio Lionel Messi la verdadera historia de su frustrado fichaje por River Plate. El futbolista del Barcelona reveló los detalles en entrevista con FOX Sports.

" Fui a probarme a River por un técnico que había en ese momento en Newell's. Estaba la escuela de River en Rosario. Fui a Buenos Aires y me probé 15-20 minutos con categoría 85. Me dijeron 'volvé dentro de 10 días con tu categoría'. Volví y me acuerdo que hice como tres o cuatro goles con gente de mi edad", contó Leo.



Y luego añadió que Newell's no le dio el pase, requisito que le había solicitado el club de Núñez: "'Te tenés que quedar, quédate, trae el pase y hacemos todo, también con el tratamiento', me dijeron, cosa que Newell's no hizo, mi vieja renegaba. Fui a buscar el pase y me sacaron cagando. Después salió todo lo del Barcelona", explicó.

Así, Messi puso fin al mito sobre su frustrada llegada a River Plate, de la cual se creía que el club de Núñez se había rehusado a pagarle el tratamiento.



Por último, Leo se volvió a referir a si jugará en Newell's y pese a que en otras ocasiones ha manifestado ese deseo, esta vez prefirió ser un poco más cauto. "No sé si realmente va a darse o no. No puedo decir «voy a jugar a Newell's porque quiero cumplir un sueño». No es tan fácil; tengo una familia detrás", apuntó.

