¿Cuánto mediría hoy Lionel Messi si no hubiese recurrido a las hormonas del crecimiento?

El día que a Lionel Messi le diagnosticaron una deficiencia de hormonas de crecimiento, se le vino el mundo encima. También a Celia y Jorge, los papás. Tenía nueve años y medía 1.25 metros. Nada andaba bien. Los tres pensaron que el sueño de jugar al fútbol y vestir la albiceleste de mayor, quedaría en eso, en un sueño. Afortunadamente, los avances médicos y su propio sacrificio, convirtieron a Leo en un gran jugador en toda la extensión de la palabra.

Diego Schwarzstein, el endocrinologo que detectó problemas de crecimiento en Messi, recuerda que para la familia del hoy mejor jugador de la Tierra, no fue fácil afrontar la situación. Y no solo por lo costoso del tratamiento. "¿Ya no voy a volver a jugar al fútbol?", preguntaba con temor el pequeño Leo, que por ese entonces marcaba hasta diez goles por partido en las inferiores del Newell's Old Boys.

"A Leo lo que le interesaba era el fútbol y estaba preocupado por su crecimiento, igual que sus padres. La talla baja no siempre tiene solución, a algunos les toca ser petiso. En el caso de Leo, se inició el tratamiento de la reposición de la hormona", dijo hace unos años el médico argentino en entrevista con 'Infobae'.



Según los pronósticos de Schwarzstein, si Lionel Messi no hubiese recurrido a las inyecciones de la hormona del crecimiento, hoy tendría entre 10 a 15 centímetros menos de estatura. Es decir, el crack argentino ganador de cinco Balones de Oro no pasaría de 1.55 o 1.60 metros. Podría haberse transformado en profesional, pero seguramente le hubiera sido mucho más complicado.



¿Cuánto costó el tratamiento de Messi?

Messi llegó al 1.70 metros tras una inversión total de 35 mil dólares. Leo debía inyectarse dos al día durante tres años. Al mes, se gastaban, aproximadamente, 900 dólares en el tratamiento con un costo diario de 35 dólares, es decir 17 dólares por inyección.



La familia de Messi empezó pagando el tratamiento, luego Newell's tomó la posta, pero la crisis argentina de 2001 hizo que Leo se quedó con el subsidio. Hasta que en España, el FC Barcelona se convirtió en su principal benefactor. Se encargó de los costos del tratamiento y Leo devolvió con creces la confianza que depositaron en él años más tarde ganando todos los títulos posibles con el equipo azulgrana.

Lionel Messi donará uno de los relojes de colección de la línea que lleva su nombre para una obra de caridad. (Foto: Jacob and Co) Lionel Messi mide hoy 1.70 metros. (Foto: Jacob and Co)

