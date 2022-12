El título mundial de la Selección Argentina ha generado que diversas manifestaciones alrededor del equipo y, en especial, de Lionel Messi. El último de ellos ha causado más revuelo de lo que se esperaba, pues el rosarino confesó que terminó llorando luego de escucharlo. ¿De qué se trató? De un relato de Hernán Casciari, periodista y escritor argentino.

‘Messi y su valija’ es el relato que Casciari escribió en homenaje al ‘10′ de la ‘Scaloneta’ y que se podrá leer íntegramente en la próxima revista ‘Orsai’, que saldrá a la venta el 15 de febrero. No obstante, el escritor leyó un fragmento de dicho relato en el programa ‘Perros de la Calle’ de ‘Radio Urbana Play’, el cual es conducido por Andy Kusnetzoff.

Para sorpresa de todos, un día después de que Casciari leyera su texto –el último miércoles–, nadie se iba a imaginar que el propio Lionel Messi lo iba a escuchar, generando muchas reacciones en él y su esposa, Antonela Roccuzzo. De esto se enteró el escritor cuando Kusnetzoff reprodujo un audio que le envió el propio ‘Leo’.

“‘Anto’ me mostró lo de Hernán, lo que escribió, lo que contó, cómo lo contó. La verdad que fue impresionante, nos pusimos a llorar los dos porque era algo muy cierto todo lo que cuenta, muy emotivo. Quería mandarle un saludo, agradecerles a los dos y decirles que lo escuchamos, que nos emocionamos. Me hicieron llorar y nada, quería que lo sepan. Les mando un abrazo grande ahí para todos y gracias, otra vez”, dijo el capitán de la Selección Argentina.

Luego de escuchar el audio de Messi, Kusnetzoff y Casciari se emocionaron de pies a cabeza y no contuvieron las lágrimas. Esta no es la primera vez que el escritor argentino le dedica un texto al de Rosario, pues años atrás también le dedicó su relato ‘Messi es un perro’, en donde destaca su visión de ‘Leo’ jugando sus primeros años en el FC Barcelona.

Este fue el relato de Hernán Casciari:

“Nosotros descubrimos con mucho alivio que ese nene era de los nuestros, de los que teníamos la valija sin guardar. Ese nenito adolescente se convirtió en el 10 indiscutido del Barça [...] Y tanto él como nosotros los emigrantes supimos que, de todas las cosas, el acento era lo más difícil de mantener, porque cuando pasa el tiempo te imbuís en la sociedad que te acoge, pero al mismo tiempo sabíamos que era nuestra trinchera final seguir manteniendo nuestra forma de hablar. Y Messi, increíblemente, fue nuestro líder en esa batalla. El chico que no hablaba nos mantenía viva la forma de hablar”, dice Casciari.

“De repente Messi se convirtió en el humano más famoso de Barcelona, pero igual que nosotros nunca dejaba de ser un argentino en otra parte [...] Todo lo que hacía era un guiño para nosotros, los que en el año 2000 habíamos llegado con él a Barcelona. Es dificilísimo explicar cuánto nos alegró la vida a los que vivíamos lejos”, sigue el relato.

“Messi nos hizo felices de una forma tan serena, tan natural y tan nuestra, que cuando empezaron a llegar los insultos desde Argentina no lo podíamos entender […] Yo viví 15 años lejos de Argentina y no se me ocurre pesadilla más espantosa que escuchar voces de desprecio que llegan del lugar que más amas en el mundo. No hay dolor más insoportable que oír en la voz de tu hijo la frase que escuchó Messi de su hijo Tiago cuanto tenía seis años: ‘Papá, ¿por qué te matan en Argentina?’ […] Si cualquiera de mis hijas me dijera algo así terminaría invadido por el rencor, no podría seguir viviendo. Por eso la renuncia de Messi en 2016 a la selección argentina fue casi un casi un alivio para nosotros, los inmigrantes, porque sabíamos cuánto amaba a su país, sabíamos desde los 15 años el esfuerzo que hacía por seguir siendo argentino, para no romper el cordón umbilical […] A nosotros nos quemaban esas críticas indolentes, esos hijos de puta que decían esas cosas”, continúa.

“Y en ese momento de la historia ocurre el hecho más insólito y más hermoso del fútbol moderno. La tarde de 2016 en la que Messi se cansó de los insultos y decidió renunciar, un nene de 15 años le escribió una carta por Facebook en la que terminaba diciendo ‘pensá en quedarte, pero quedarte para divertirte, que es lo que esta gente te quiere quitar’. Seis años después, el autor de esa carta, Enzo Fernández, resultó el jugador revelación del Mundial que ganó Lionel Messi. Messi volvió de esa renuncia a la selección. Volvió para que los chicos que le mandaban cartas y le dejaban mensajes no creyeran que rendirse era una opción en la vida. Volvió por eso y al volver ganó todo lo que le faltaba y todo lo que le importaba ganar y cerró las bocas de sus detractores […]”, cierra Casciari.





