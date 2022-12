Por estos días, todo es felicidad y algarabía en Argentina luego de la consecución de la Copa del Mundo en Qatar 2022. Lionel Scaloni, director técnico de la ‘Albiceleste’, ha sido uno de los más ovacionados, no solo en el recibimiento que tuvo el equipo en el Obelisco, sino también en Pujato, su tierra natal. Y es que hoy no hay argentino que no esté subido en la ‘Scaloneta’.

El pueblo donde nació ‘Leo’ fue abarrotado por todos los lugareños que querían una foto con él, además de rendirle un pequeño pero significativo homenaje por sus éxitos recientes. El DT del seleccionado argentino se mostró emocionado y abrazó con orgullo todo el afecto que recibió.

Scaloni también se tomó el tiempo para conversar con los medios de comunicación y tocó un tema sensible para muchos: la continuidad de Lionel Messi en la Selección Argentina. Si bien el rosarino ya había mencionado que el Mundial Qatar 2022 sería el último de su carrera, al parecer esto no es tan seguro.

“Tenerlo es un lujo, esperemos que no haya sido su último Mundial”, dijo el técnico de 44 años en diálogo con ‘TN’. Lo claro es que, tal como lo dijo el mismo Messi tras la victoria ante Francia en la final, todavía tiene ganas de jugar algunos partidos siendo campeón del mundo. Eso abre la esperanza de que pueda ser parte de las Eliminatorias hacia la Copa del Mundo 2026.

“La 10 hay que guardarla para cuando él decida. Si llega a definir que no, ya veremos, pero siempre tendremos esa esperanza”, cerró Scaloni, abriendo la ilusión de todos los argentinos que quieren que la ‘Pulga’ siga siendo el líder del equipo.

Lionel Scaloni dirige a Argentina desde el 2018. (Foto: EFE)

Messi podría seguir en el PSG

El contrato de Lionel Messi en el París Saint Germain termina en junio del 2023 y desde este mes de enero podría negociar con cualquier otro club si así lo desea. Sin embargo, el cuadro parisino tiene la esperanza de retenerlo, por lo menos, una temporada más.

Así, pues, desde Francia han informado que las negociaciones están encaminadas y ‘Leo’ estaría cerca de aceptar una prórroga de su contrato hasta junio del 2024. De momento, el equipo dirigido por Christophe Galtier está enfocado en ganar la Champions League, torneo para el que decidieron juntar a Kylian Mbappé, Lionel Messi y Neymar en la delantera.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.