La derrota de Francia ante Argentina en el Mundial Qatar 2022 se encargó de revelar ciertos detalles que no andaban de la mejor manera en la escuadra ‘gala’. Problemas a nivel interno o los repetidos insultos por temas de racismo se encargaron de ‘destrozar’ la unión del plantel. Ante esto, también se pudo conocer que Benjamín Pavard fue relegado por Deschamps (DT de la Selección) por comentarios contra sus compañeros.

Primero fue Benzema quien, tras lesionarse, quedó fuera de la Copa del Mundo y se pudo conocer su ‘tensa’ relación con Didier Deschamps. A pesar de tener permiso de Real Madrid para viajar a ser espectador en la final, el delantero prefirió quedarse en su club y disputar un amistoso.

Ahora, de acuerdo a la información del periodista Romain Molina, Benjamín Pavard ha sido parte de las críticas del estratega. En el partido inaugural ante Australia, Deschamps criticó su juego. Luego de esto, la reacción del lateral no ha sido la misma afectando la armonía del plantel.

Como apunta la fuente, Pavard ya no fue la misma persona y comenzó a crear un ambiente tóxico en la interna del plantel durante toda la cita mundialista. Además, se le acusa de filtrar información a la prensa porque lleva una gran relación con ellos.





Las palabras de Deschamps en el entretiempo de Francia vs. Argentina

Didier Deschamps, DT de Francia, explotó en el entretiempo de la final del Mundial Qatar 2022. El estratega intentó reanimar a sus dirigidos quienes no mostraban reacción ante el resultado adverso de 2-0 frente a Argentina con palabras de alto nivel.

“Necesitamos más precisión en los pases, más precisión en las decisiones. No son compactos. Tienen que estar más cerca uno del otro. ¡Ustedes no están allí! No están en ninguna segunda pelota. ¡No están jugando en una final de la Copa del Mundo!”, se le escucha decir al seleccionador, quien terminó golpeando una mesa.

No solo eso, Deschamps elevó el tono de su discurso: “Señores, yo les voy a decir sin enfadarme. ¿Saben la diferencia que tenemos enfrente? Se la voy a decir. ¡Que ellos juegan una puta final y nosotros no!”.





