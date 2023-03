Lionel Messi ha tenido un año y medio para la historia. El actual capitán de la Selección Argentina se coronó campeón en todos los torneos que disputó con la camiseta de su país (Copa América 2021, Finalíssima 2022 y Mundial de Qatar 2022) y, como si fuera poco, en los últimos días fue premiado con el The Best al mejor jugador del mundo. Como es de esperarse, la noticia no ha calado de la mejor manera en algunas personas, como es el caso de Karim Benzema: el delantero publicó un curioso post, ‘atacando’ al atacante del PSG. Ante ello, Leo no se quedó atrás y respondió al respecto.

El argentino se quedó este lunes, por segunda vez en su carrera, con el premio The Best en la gala que se realizó desde la Sala Pleyel en París. En la terna principal, Leo estuvo nominado junto a Kylian Mbappé, su actual compañero en París Saint Germain, y también Karim Benzema quien no participó en el Mundial, pero tuvo una excelente temporada con Real Madrid, logrando la Champions League y venciendo al Liverpool, Manchester City como PSG.

Molesto por no obtener el galardón, Benzema no dudó en ‘presumir’ sus logros en el último tiempo. Sumado a quedar tercero en la votación principal, el delantero es capitán y referente en Real Madrid. Sin embargo, no fue suficiente. ¿Su último trofeo? El Balón de Oro 2022, galardón entregado por France Football.

La publicación de Benzema que está dando que hablar en las redes sociales.





La respuesta de Messi

Horas más tarde del post de Benzema, Messi se hizo presente en redes para también ‘presumir’ el último y más importante logro en su carrera. El astro argentino sorprendió a sus millones de seguidores a a través de historias de Instagram donde pudo verse un par de fotos alzando la Copa del Mundo en el estadio Lusail.

Sin la necesidad de agregar alguna palabra, Lionel Messi se volvió tendencia. Considerado como uno de los mejores jugadores del mundo, el atacante causó revolución en sus fanáticos, luego de recordar el momento exacto de la vuelta olímpica donde posa sobre los hombres de Sergio ‘Kun’ Agüero.

La historia de Lionel Messi en Instagram que cautivó a sus fanáticos.

La historia de Lionel Messi en Instagram que cautivó a sus fanáticos.









¿Cuántos premios The Best ha ganado Lionel Messi?

Lionel Messi, elegido en Qatar mejor jugador del Mundial, en el que acabó como segundo artillero con siete tantos, a los que añadió tres asistencias, suma una nueva recompensa personal a sus 35 años, el segundo The Best, tras el logrado en 2009, un premio en el que ha sido finalista en 2016, 2017, 2020 y 2021.

Con sus siete Balones de Oro, el argentino reina en recompensas individuales, igualando en premios The Best con el polaco Robert Lewandowski, que lo ganó en 2020 y 2021, y el portugués Cristiano Ronaldo, en 2016 y 2017. En este galardón de la FIFA ha estado entre los tres mejores en seis de las siete veces que se ha dado.









