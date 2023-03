Real Madrid fue el gran perdedor en los premios The Best de la FIFA, que se entregaron el último lunes en París. A pesar de que ganó LaLiga y Champions League en 2022, y recientemente el Mundial de Clubes en Marruecos, ninguno de los integrantes del equipo blanco fue distinguido con un premio individual. En esa línea, el entrenador Carlo Ancelotti expresó reproche alguno tras no ser elegido entrenador del año y felicitó al seleccionador argentino Lionel Scaloni, así como a Leo Messi y ‘Dibu’ Martínez, elegidos por delante de Karim Benzema y Thibaut Courtois como mejor jugador y mejor portero del año pasado.

“Para nosotros no es demasiado importante este premio. Ha contado mucho el Mundial”, justificó Ancelotti. “El Mundial ha dicho que Argentina ha sido campeón del mundo merecido, es bastante normal que Messi, Martínez y Scaloni hayan ganado este galardón. Por eso, yo personalmente, les felicito”, agregó en rueda de prensa.

Esquivó la polémica Ancelotti, pero dejó claro que los tres mejores jugadores del año a los que él habría votado, habrían sido todos del Real Madrid. De los nominados, Karim Benzema contaba con más chances de llevarse el The Best tras haber sido elegido, hace unos meses, como el Balón de Oro de France Football.

“No me ha llamado la atención los tres primeros (Messi, Mbappé y Benzema), es bastante normal, son futbolistas de un nivel extraordinario. Mis tres no puedo decirlos porque tengo conflicto de intereses. Son del Madrid por cierto”, apuntó a los medios en la conferencia previo a las semifinales de la Copa del Rey ante Barcelona.

Cabe recordar que Ancelotti, Courtois y Benzema decidieron el mismo lunes no viajar a París para los premios The Best. Según el diario Marca, los madridistas se enteraron horas antes de la gala que Scaloni, Messi y Martínez ya tenían el reconocimiento asegurado.

Emiliano Martínez, Lionel Messi y Lionel Scaloni fueron los ganadores del premio The Best. (Foto: AFA)





¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid?





Real Madrid se mide ante Barcelona este jueves 2 de marzo, en el marco de la semifinal de ida de la Copa del Rey. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu y arrancará desde las 3:00 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de los canales DTVGO, Movistar Plus, RTVE la 1, TVE, ESPN Plus, DAZN y Fútbol Libre TV para todos los países de América Latina.





