Lionel Messi es uno de los mejores del mundo, sin embargo, la discreta actuación que cumplió en Rusia 2018 habría hecho que no quiera saber más de la Selección de Argentina en lo que queda del año. Según el periodista Hernán Castillo de 'TNTSports', el crack del FC Barcelona quiere tomarse un tiempo.

Lionel Scaloni, DT interino de Argentina tras la salida de Jorge Sampaoli, habría sostenido varias reuniones con Leo Messi para convencerlo de seguir en la Albiceleste y contar con su presencia para los próximos amistosos FIFA. No obstante, las conversaciones no prosperaron, apunta Castillo.

El principal motivo por el que Messi habría decidido no jugar ante Guatemala y Colombia en septiembre próximo es porque quiere "despejar la cabeza y reponerse del Mundial". Pese al gran impacto de la noticia, no hay ninguna comunicación oficial de AFA al respecto.



Esta no sería la primera vez que Lionel Messi se aleja de la Selección de Argentina. Ya lo hizo a mediados de 2016 cuando perdió por segunda vez consecutiva la final de Copa América ante Chile. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para vuelva a las canchas para ser el capitán del equipo sudamericano.