Pensando en una posible sanción: la supuesta carta de Lionel Messi pidiendo perdón a la Conmebol

Lionel Messi se fue con la Selección Argentina de la Copa América 2019 tras perder por 2-0 con el local Brasil. Tras el encuentro, en zona mixta, el capitán albiceleste realizó una fuerte acusación explicando que existía corrupción en la Conmebol. Sus palabras no pasaron desapercibidas.

"No tenemos que ser parte de esta corrupción, de las faltas de respeto que sufrimos durante toda esta Copa América. Estábamos para más y no nos dejaron estar en la final. La corrupción, los árbitros y todo eso no permitieron que la gente disfrute del fútbol", explicó el '10'.

Desde ese momento las especulaciones sobre un supuesto castigo sobre 'Lio' empezaron a rondar el entorno de la AFA. Al ente máximo del fútbol latinoamericano no le gustó nada. Desde ese entonces el jugador del Barcelona no ha vuelto a decir algo al respecto.

Según 'La Nación', Messi se disculpó con la Conmebol por medio de una carta que la AFA elevó a las altas esferas de la institución. En la misma, el astro argentino habría señalado que sus declaraciones fueron producto del estrés emocional.

La AFA aseguró en este documento que Messi no se dirigió exactamente a la Conmebol, sino al colectivo arbitral en sí. Esto de todas formas no salvaría al futbolista de una sanción. Se espera que se abran dos expedientes. uno de por la expulsión y otro por sus opiniones.

Hace unos días, Gustavo Abreu, integrante argentino del TAS, le 'recomendó' que la mejor solución es limar asperezas públicamente para evitar que, en un futuro no muy lejano, el astro del Barcelona se pierda partidos importantes con la Selección de Argentina.



" Yo pediría disculpas. Yo le sugeriría a Messi, si fuera amigo de él: 'ché, ¿por qué no pedís disculpas?, arrepentirte porque te pueden sacudir con una suspensión bastante pesada'. Lo puede hacer la Conmebol si quiere", agregó.



► Con Bale fuera del Real Madrid: Rondón, Paulinho y los megacracks que militan en la Superliga China [FOTOS]



► ¡Florentino pierde la paciencia! Explota con fichaje del Real Madrid por su estado físico [FOTO]



► "Jugar en Valencia es mejor que estar en el banco del Barcelona": el dardo de Jasper Cillessen



► ¡Guiño para Bale! El club que empezó a seguirlo en Instagram y es favorito para sacarlo del Real Madrid