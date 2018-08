Sin 'D10s' en próximos partidos FIFA. La ausencia de Lionel Messi fue la principal sorpresa de la lista de convocados de Lionel Scaloni, entrenador interino de la Selección de Argentina , para los amistosos internacionales contra Guatemala y Colombia a jugarse en septiembre.

El seleccionador de Argentina tuvo su primer contacto con los medios de comunicación para explicar la exclusión de Lionel Messi , atacante del Barcelona. El DT dio algunos detalles sobre la conversación con el crack.

"Hablé con Lionel Messi y a partir de esa charla, él no está en esa convocatoria para estos dos partidos. Lo que pueda suceder a futuro no lo hablamos", sostuvo Scaloni.

"Ya todos sabemos lo que representa para nosotros, pero ya veremos qué pasará en el futuro. Fue una buena charla, tengo una buena relación con él. Entonces, fuimos claros: en esta convocatoria no va a estar y más adelante ya veremos. Tenemos más partidos para jugar y ya se verá", añadió.

Por otro lado, Lionel Messi no fue el único gran ausente en la lista de Argentina. Scaloni se refirió a las otras figuras que no llamó. "Te adelanto que ningún jugador se bajó de la Selección o me dijo que no quería estar. Nosotros tenemos claro que nosotros tenemos que dar nuevas oportunidades para la selección", finalizó.