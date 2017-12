A Lionel Messi le falta algo en la Selección de Argentina que sí tiene Diego Maradona : un título. Por ejemplo, el popular 'Pelusa' se llevó el Mundial México 1986 con la Albiceleste. Por su parte, el crack del Barcelona ha perdido una final de la Copa del Mundo, además de dos Copa América frente a Chile.

Este viernes, el diario AS publicó una breve entrevista con el ex jugador y allí criticó el pasotismo y la actitud que ha tenido Lionel Messi en los últimos partidos con la camiseta de su país.

"Eso (carácter) no se compra. Eso no se trae de otro lado. Messi no sería capaz de dar una charla con 20 jugadores sentados allí porque diría, ¿qué me quieren preguntar muchachos? Los muchachos le dirían de todo a él", dijo Maradona.

Además, en otro momento de la conversación, destacó lo hecho por Cristiano Ronaldo. "Lo que más me gusta de él es su definición. Cuando su equipo (Real Madrid) lo necesita, siempre está ahí", añadió.

De otro lado, Lionel Messi será titular este domingo en el nuevo partido del Barcelona por la Liga Santander. Los culés recibirán en el estadio Camp Nou al Deportivo La Coruña.