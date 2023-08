El empate (1-1) entre Argentinos Juniors y Fluminense, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, quedó de lado ante la terrible lesión que sufrió Luciano Sánchez la noche del martes. El lateral del cuadro argentino recibió un pisotón de Marcelo y terminó con una fractura que lo alejará de las canchas por un buen tiempo. En esa línea, Donato Villani, jefe médico de la AFA y uno de los coordinadores del departamento médico de la Conmebol, ha dado detalles del lamentable hecho y reveló cuál fue el mayor riesgo que corrió el futbolista.

En diálogo con TyC Sports, Villani, quien se encontraba en el estadio de Argentinos Juniors cuando ocurrió la lesión de Luciano Sánchez, dijo que en sus 30 años de carrera nunca vio un accidente tan grave como el que sufrió el lateral de ‘El Bicho’.

“Arranqué en el deporte en el año 82 y llevo más de 30 años en el fútbol, y esta es la lesión más impactante que me tocó vivir de cerca, porque justo fue del lado del banco, fue terrible. Una lesión, que la verdad, en el fútbol no vi nunca y no creo que muchos médicos del fútbol hayan visto este tipo de lesión”, dijo.

Al ser consultado sobre lo que provocó esta atípica lesión en el mundo del fútbol, Donato Villani explicó que una serie de factores desafortunados se juntaron para provocar la luxación de rodilla que ahora sufre el futbolista de 29 años.

“Más allá de la presión del pie de Marcelo, tiene que haber otros componentes, una rotación, una flexión de la rodilla... Para que eso suceda no solo alcanza con el pie de Marcelo. Se dieron todas en ese instante, por eso se produjo la luxación. Esta no es una lesión que se produce por el traumatismo directo. Con el pie de Marcelo lo que se pudo haber hecho es una fractura de tobillo, de tibia. Pero para una luxación de rodilla tiene que intervenir otros factores. Chocaron todos los planetas al mismo momento”, dijo el médico.

“Esta es una lesión que puede ser terriblemente grave porque puede traer lesiones vasculares y nerviosas. La preocupación en el momento era que no tenga un componente vascular nervioso, que con eso sí se puede correr peligro hasta su miembro inferior. Por suerte no tiene ni lesión vascular ni nerviosa, sí articular muy importante, porque tiene roto el ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior y el córner posterior externo”, añadió Villani.





¿Cuánto tiempo estará Luciano Sánchez lesionado?





El lateral del Argentinos Juniors sufre una luxación de rodilla izquierda, según el parte médico del club emitido después de la lesión que sufrió en la Copa Libertadores. Aunque el jugador aún debe pasar por el quirófano para concretar más detalles sobre su recuperación, se estima que podría estar entre ocho meses y un año fuera de los terrenos de juego.

El propio Marcelo, consciente de la gravedad del hecho, rompió a llorar sobre el césped y, después del encuentro, acudió al vestuario local para interesarse por el estado de su rival.

“Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. Toda la fuerza del mundo!”, publicó posteriormente en su cuenta de Twitter.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR