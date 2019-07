“Me corta las llamadas que tengo con mis hijos”, la confesión de Maxi López sobre Icardi [VIDEO]

No tuvo pelos en la lengua para revelar un nuevo incidente entre él, Mauro Icardi y su ex esposa Wanda Nara. En el programa ‘Podemos Hablar’ en la cadena de Telefé de Argentina, Maxi López volvió a hablar de la relación que tiene con la pareja más polémica del fútbol mundial, así como los problemas que tiene para ver a sus tres hijos en la actualidad. El ex atacante del Vasco Da Gama, tan solo quiere ver más tiempo a sus retoños y espera que tanto Icardi como Wanda le hagan caso, mientras fue contando todos los inconvenientes que ha tenido en los últimos años.



“Pasa lo mismo con Mauro que con Wanda. Tengo el mismo feedback. Muchas veces ha cortado llamadas que tengo con mis hijos. Es la misma situación que tengo con ambas personas”, confesó el futbolista, que una vez fue amigo del delantero del Inter de Milán.



“Cuando te tocan a tus hijos o los utilizan para dar un mensaje no está bueno. Y se lo dije una vez que hablé con él. Le dije que en un futuro iba a ser padre e iba a entender la situación. Por ahí no lo entiendes, pero no está bien. Obviamente su respuesta fue negativa”, agregó Maxi López en el programa del sábado por la noche en la TV Argentina. Aquí más declaraciones.





La relación que tiene Maxi López con Mauro Icardi. (Video: Telefe)

"Me ha pasado mil veces que me pregunten 'Papá, ¿por qué no viniste al partido?'. Y papá fue al partido, pero no te pudo ver. O '¿por qué no me llamaste?'. Y papá te llamó...".



"En el último año los vi dos veces a mis hijos. Cuando yo me veo con ellos es como si no hubiese pasado el tiempo, hay un ambiente que está bueno. Pero si yo que soy grande lo sufro, me imagino que ellos también. Pero quizás en algún otro momento va a cambiar".



"Hay un acuerdo firmado por un juez, pero nunca se cumple. Me tengo que abocar a la buena predisposición de ella y es por lo que lucho día a día. Mi lucha es para tratar de estar presente porque sé que me estoy perdiendo un momento de la vida de ellos que no va a volver atrás".



"Viajé desde Brasil a Europa dos o tres veces para verlos, de las cuales los vi solamente una. Era complicado tomar un avión de doce horas de Brasil a Italia. Así que ahora voy a tratar de volver a jugar a Europa".



"Siempre es un tema de plata. Cuando tendría que estar yo en semana de vacaciones con ellos, tengo que pagar vacaciones de ella o viajes. Siempre el problema es la plata. A mí me encantaría poder solucionarlo con ella, que no sea todo expuesto, más que nada porque los chicos están creciendo y saben todas las cosas. Me parece que el tema del dinero es un pretexto".

► Mucho ojo, Barza: Dani Alves se ofrece al mercado y advierte que quien lo fiche tendrá a un campeón



► Dembélé se rebela: rechaza salir del Barcelona y no le teme a la vuelta de Neymar... ¡Top secret!



► Messi pidió su fichaje y no le hicieron caso: el crack que Barcelona ha descartado y enfada a Leo



► ¡No creerás quienes están en la lista! Los 20 futbolistas más caros que no tienen equipo [FOTOS]