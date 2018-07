Ser campeón del Mundial de 1978 le da crédito para hablar de la Selección de Argentina . Mucho más, en estos momentos, en los que la 'Albiceleste' está sumida en una crisis que explotó con la eliminación temprana del Mundial Rusia 2018. En esta ocasión, César Luis Menotti estalló al comentar temas relacionados con la AFA.

A través de un audio filtrado por Radio Mitre, César Luis Menotti desató toda su furia contra los dirigentes de la AFA luego de enterarse que adquirieron un centro de entrenamiento en Marbella, España, para 'captar al nuevo Messi'.

"Cuando vi eso en el diario me empecé a sentir mucho peor, me dolía la garganta. Me dieron ganas de agarrar un revolver y matarlos. ¿Por qué no les dan la plata a las divisiones inferiores? No se puede creer", disparó César Luis Menotti .

Menotti, evidentemente molesto, continuó: "La AFA compró un predio en Marbella, cuando los clubes no tienen agua, pero quieren a 'los Messi' en Marbella. ¿Cuáles son los cracks que tiene Argentina afuera que no haya acá? Gastaron una fortuna y los que están acá, que se jodan", dijo.