En una entrevista, Lionel Messi confesó hace algunos años atrás que la federación España le invitó a jugar por la Selección. Si aceptaba la propuesta, el delantero tenía que renunciar a la Argentina .

El atacante de Barcelona también confesó que hubo contactos reales entre los representantes de la 'Roja' y él. Sin embargo, el astro siempre dejó en claro que nunca dejaría de lado a la Albiceleste.

Pero ¿en algún momento Lionel Messi imaginó defender los colores de España en lugar que los de Argentina ? Al delantero dio una respuesta y, de paso, recordó una anécdota surgida con un amigo.

"El otro día hablaba con un amigo y me decía 'Mirá si te hubieses quedado con España , ya serías campeón del mundo' . Pero no hubiese sido lo mismo. Obviamente que en ningún momento se me pasó por la cabeza " , reveló el '10' a 'Canal 13'.

De hecho, Messi ratificó lo comentado hace unos años. " Argentina es mi país, me preguntan por qué no perdí mi acento, pero no lo hice porque no quiero perder ninguna identificación con mi patria. Es el lugar donde quiero regresar" , comentó en ese entonces.