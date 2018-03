Lionel Messi no estuvo en la derrota de Argentina ante España (6-1) en el Wanda Metropolitano por molestias físicas que arrastra desde la semana pasada. Pese a ello, el mejor jugador del mundo se sintió bastante involucrado y hasta dio una charla en la mitad del partido.



Así lo ha revelado el propio Jorge Sampaoli en conferencia, quien pese a no contar con Messi, elogió la forma en la que estuvo comprometido. Eso sí, el 'Hombrecito' prefirió no referirse a la imagen en la que el '10' abandona el palco tras el sexto gol de los españoles.

Conoce un poco más de Lionel Messi, estrella del Barcelona. (Video: Fernando Falco)

"Leo nos acompañó todo el tiempo, estuvo en el vestuario... Lo veo muy metido en la Copa del Mundo, en el partido sentimos su ausencia por sobre todas las cosas... Resalto la cercanía de Leo, que habló con los jugadores en el entretiempo, éstas son situaciones que lo acercan más a un objetivo que lo haga feliz. Siempre estuvo intentando alentar a los chicos nuevos, y eso demuestra que está muy involucrado con la selección, es un valor agregado", dijo Sampaoli.

De otro lado, el exentrenador de la selección de Chile dio detalles de la ausencia de Messi , quien estaba más dentro que fuera del partido ante los campeones mundiales del 2010 en Sudáfrica.



"Leo se entrenó con nosotros, tuvo una semana muy buena de entrenamientos, pero seguía con molestias en su pierna. Después de la última práctica sintió esa fatiga y determinó que no pudiera estar", explicó el entrenador de la Selección Argentina.