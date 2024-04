Si nos fijamos en la representación de futbolistas peruanos en las ligas más destacadas a nivel mundial, nos damos cuenta de que es muy limitada. La misma situación se refleja cuando buscamos compatriotas desempeñándose en roles importantes fuera de la cancha pero relacionados al fútbol. En la actualidad, solo uno de ellos está en la élite del fútbol: Dieter Schreiber. Desde hace dos temporadas, forma parte del Bayer Leverkusen, equipo que recientemente se coronó campeón de la Bundesliga por primera vez en su historia. Dieter lidera el departamento de Scouting para América. Su labor consiste en descubrir y potenciar el talento en esta parte del continente, contribuyendo así al éxito del equipo de Xabi Alonso.

Dieter Schreiber (Lima, 13 de febrero de 1987) es un administrador de empresas de profesión, pero su verdadera pasión siempre fue el fútbol. Desde temprana edad, estuvo convencido que de alguna manera estaría involucrado en este deporte que tanto ama. Su viaje en el mundo del fútbol comenzó hace más de 12 años en Sporting Cristal, donde tuvo su primera experiencia.

Aunque su trayectoria lo llevó por caminos lejanos al campo de juego, cada paso que dio lo acercó más a la élite de este deporte. Su siguiente parada fue en Adidas, donde gestionó la cartera de estrellas, brindándole la oportunidad única de trabajar directamente con figuras como Lionel Messi. Finalmente, Dieter Schreiber encontró su camino hasta el Bayer Leverkusen, donde busca escribir uno de los capítulos más importantes de su carrera. En una exclusiva entrevista para Depor, Schreiber compartió detalles de su estelar trayectoria.

Celebra la Bundesliga y mira al futuro

Dieter, ¿Cómo has vivido los días después de que el Bayer Leverkusen se coronara campeón?

Dado mi trabajo, debo estar en Chile, ya que me encargo de todo el scouting del equipo en Norteamérica y Sudamérica. Estamos siempre pensando en el próximo mercado de transferencias, así que me tocó celebrar el título desde aquí. Lamentablemente, no pude estar presente en el partido que aseguró la Bundesliga, pero estaré allí durante todo mayo para el cierre de la Bundesliga, la Copa, y esperemos, la Europa League. Aunque sufra a la distancia, la emoción es igual. Celebré en un aeropuerto, de manera irónica, pero es parte del trabajo y estoy muy emocionado por ello.

Dieter Schreiber celebró el título del Bayer Leverkusen en sus redes sociales. (Imagen: Difusión)

Después del título de la Bundesliga, el club tendrá mayores exigencias, especialmente para ti como responsable del scouting de jugadores y las futuras contrataciones...

El club ha experimentado una evolución notable en los últimos años. Las expectativas fueron cambiando. El Bayer Leverkusen se considera un club que desarrolla jugadores para la élite del fútbol. Esta élite podría ser la Premier League o equipos como el Bayern Múnich. Nuestro enfoque está en contratar jugadores de manera inteligente, potenciar sus habilidades y exponerlos al fútbol de élite para luego realizar transferencias rentables. Con la llegada de Xabi Alonso como entrenador, la exigencia ha aumentado considerablemente. El nivel de los jugadores es muy alto y, si el club logra retener a los jugadores actuales, tenemos la intención de realizar fichajes de primer nivel.

La importancia de América para el Bayer Leverkusen

Dentro de esta labor de contratar de manera inteligente, ¿qué tan importante es América para el Bayer Leverkusen?

Históricamente, ha sido un club que ha apostado muchísimo por el mercado. Ha tenido muchos jugadores brasileños: Lucio, Roque Jr, Ze Roberto, y muchos otros que les ha ido muy bien. También ha tenido argentinos. En la última etapa, Lucas Alario y, obviamente, Exequiel Palacios, quien ha salido campeón. Piero Hincapié, inclusive, mexicanos ha tenido como ‘Chicharito’, que tuvo un gran paso por el club. Últimamente, han incorporado dos jóvenes, Arthur y Gustavo Puerta, el capitán de la selección sub-20 de Colombia. Entonces, no se limita únicamente a Sudamérica o Norteamérica, se enfoca en los mercados emergentes, los cuales son especialmente relevantes para el club. Aquí es donde realiza una búsqueda activa y lleva a cabo un extenso trabajo de scouting. Como sabes, en mercados como Inglaterra, Francia e incluso Alemania, los jugadores suelen llegar con transferencias muy elevadas. Por tanto, la premisa es realizar un scouting lo más inteligente posible. Sudamérica sigue siendo un mercado muy atractivo para este tipo de transferencias.

El colombiano Gustavo Puerta llegó al Bayer Leverkusen bajo la gestión de Dieter Schreiber. (Foto: Difusión)

¿Después del éxito de Piero Hincapié, el club ha considerado explorar mercados de menor renombre en Sudamérica aparte de Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia?

Sí, sin duda, exploramos todos los mercados. Aunque es cierto que algunas nacionalidades tienen una tendencia a enviar jugadores a Europa, no descartamos ningún país. En el caso particular de Perú, hace mucho tiempo que no hemos colocado a un jugador de élite, pero seguimos de cerca ese mercado, así como cualquier otro en Sudamérica e incluso en Centroamérica. Nunca se sabe dónde está el talento.

Las oportunidades para los jugadores peruanos en Europa

Tú que conoces el fútbol peruano y que ahora mucho más el del continente americano, ¿qué crees que le falta al futbolista peruano para llegar a un equipo como el Bayer Leverkusen?

Es una gran pregunta, y una pregunta que involucra muchísimas variables. Yo creo que van a seguir saliendo, obviamente lo que pasó con Pizarro, con Farfán, Guerrero, son casos esporádicos, pero lamentablemente el ritmo de la competencia en Perú tal vez no es tan alto como para prepararte directamente para un nivel como Bayer Leverkusen, pero sí existe la posibilidad de jugadores que puedan hacer un primer paso y poder llegar a este nivel. Ahí yo creo que carecemos un poco, la industria en general vende al jugador ante cualquier oferta que reciba y no hay una gran planificación de la carrera. Un jugador peruano para ir adaptándose al ritmo tiene que pasar por un nivel previo, que ha habido casos y que han funcionado bastante bien, incluso Renato Tapia es el último caso que se mantiene en la élite y funcionó bien, tuvo que tener un buen paso intermedio, Jefferson Farfán lo tuvo, Claudio Pizarro lo tuvo con Werder Bremen, esa planificación creo que es importante y obviamente hay un tema de mentalidad que es nuestro trabajo encontrar, qué jugadores tienen el hambre y las ganas para llegar a la élite como lo han tenido. Hay jugadores peruanos, yo sí creo que hay, la sub-20 tenía cosas interesantes, la sub-15, que no se jugó el sudamericano pero la están preparando para este sub-16 que se va a jugar en Bolivia, tiene un par de jugadores bastante interesantes.

Hace unos años, investigué el tiempo promedio que tardan en regresar los futbolistas peruanos que emigran, hallando que es alrededor de 15 meses. ¿Existe algún debate en el mundo del scouting sobre la corta estadía de los jugadores peruanos afuera?

No se discute específicamente sobre el futbolista peruano; obviamente, al haber menos jugadores que han salido de Perú, es normal que la atención se centre en otros lugares. A mí no me gusta generalizar porque al final cada jugador es único. Y también los clubes tienen una responsabilidad en dar las herramientas necesarias para que un jugador que viene de Perú pueda adaptarse a entornos diferentes, especialmente cuando hay barreras como el idioma, un clima adverso y la distancia de la familia. Entonces, hay una responsabilidad tanto del club como de las personas que rodean al jugador. También ha habido casos de mucho éxito que, en mi opinión, no se destacan lo suficiente. Claro, todos esperamos el próximo Claudio Pizarro, pero esos casos son raros, incluso en otros países. Por ejemplo, viví en Ámsterdam durante mucho tiempo y pude ver de cerca lo que hacía Miguel Araujo cuando estaba en el Emmen. Es muy difícil vivir allí, pero él siempre se mantuvo enfocado y profesional, a pesar de las dificultades. Entonces, a menudo se habla más de los que fracasan, pero quienes tienen éxito han sacrificado mucho para estar donde están. Y también hay un aspecto personal, una cuestión de determinación y ambición, que influye en hasta dónde quieres llegar en tu carrera.

El proceso de identificación del talento en el Bayer Leverkusen

¿Cómo es tu labor como líder en América y cómo se coordina el flujo de trabajo con el equipo en Alemania?

Mi jefe directo es Kim Falkenberg, quien ocupa el cargo de Head of Recruitment (Jefe de reclutamiento), es decir, es responsable no solo de planificar la composición del equipo, sino también de todas las negociaciones. Bajo su supervisión hay cuatro personas, entre las cuales me encuentro yo, como encargado de América y cada uno de esos cuatro con su propio equipo de trabajo.

¿Cuál es la estructura del equipo de scouting en América?

Tengo un equipo de trabajo de tres personas, con las cuales nos dividimos los territorios en América. Actualmente, estamos evaluando la posibilidad de expandirnos por Norteamérica.

¿Podrías describir el proceso que sigue el Bayer Leverkusen cuando identifica un potencial talento?

Soy yo quien realiza la última evaluación del jugador. Luego, si despierta interés, comenzamos las negociaciones, las cuales, en última instancia, son responsabilidad de mi jefe.

Dieter Schreiber realizando scouting para el Bayer Leverkusen en Uruguay. (Foto: Difusión)

¿El club ha definido un perfil de jugadores a contratar independientemente del cuerpo técnico?

Sí, el club tiene definidos no solo sus perfiles, sino también el estilo de juego. Este fútbol asociativo, que Xabi ha llevado a su máxima expresión, es el tipo de fútbol que el club quiere practicar. Para ese estilo de juego específico, se necesitan ciertas posiciones y características particulares. Por tanto, esto ha sido establecido desde hace mucho tiempo. Con la llegada de Xabi Alonso, es probable que se hayan afinado aún más los perfiles. Estos perfiles son los que recibimos y buscamos. No estamos buscando de forma aleatoria, sino que nos enfocamos en lo que exactamente necesita el club.

¿Cuál es la estrategia para competir en la captación de talento con clubes de mayor poderío económico como el Bayern Múnich, por ejemplo?

En Europa, creo que estamos enfocados en un equipo que busca hacer un scouting inteligente para lograr las mejores transferencias posibles, sin gastar demasiado dinero, pero identificando un valor que quizás otros no ven. En esa categoría, definitivamente hay clubes muy bien posicionados, como los portugueses Benfica, Sporting Lisboa y Porto, así como el Ajax, Feyenoord y PSV en Holanda. Recientemente, el Brighton también ha destacado en este sentido. Por lo tanto, es en esta categoría donde más o menos competimos. En Alemania, obviamente, aparte del Bayern Múnich, que está en un nivel superior, el segundo puesto se disputa entre el Dortmund, Red Bull Leipzig y nosotros. Creo que el Dortmund ha tenido un protagonismo muy fuerte en esa segunda posición, pero ahora es el momento estratégico para intentar recuperar ese lugar.

¿Qué camino seguiste para llegar al Bayer Leverkusen?

Trabajé en Sporting Cristal del 2012 al 2016 y luego me uní a Adidas Perú, donde desarrollé el área de marketing deportivo. En el 2019, Adidas Global me ofreció liderar la gestión de jugadores sudamericanos no brasileños a nivel global. Trabajé con jugadores de élite como Dybala y Messi. Después, un contacto en el Manchester United me conectó con el Bayer Leverkusen, que buscaba fortalecer su presencia en Sudamérica. Mantuve mi trabajo en Adidas mientras exploraba esta oportunidad, la cual finalmente se terminó dando.

Lionel Messi y una experiencia inolvidable

¿Cómo surgió la oportunidad de trabajar con Lionel Messi?

Yo era la persona encargada en Adidas del día a día de las relaciones con los jugadores argentinos, uruguayos, colombianos, por ejemplo. También decidía qué jugadores debíamos fichar como marca, bueno, armar un poco el portafolio, compitiendo obviamente contra Nike, contra Puma todo el día. Estando en ese nivel, trabajé con muchos jugadores de élite, como Paulo Dybala, ‘Dibu’ Martínez, Rodrigo De Paul, casi todos los que terminaron siendo campeones del mundo. Rápidamente también fui responsable de Leo Messi, quien tenía un representante directo en la compañía que también se fue, y entonces me pidieron que me hiciera cargo de él también. Me tocó vivir la última parte en Barcelona y la transferencia a París. Era un trabajo que demandaba mucho tiempo con ellos, con las familias, con todo el entorno, pero que además te permitía moverte en un nivel bastante alto en el fútbol. Me tocaba acompañarlo mucho a los entrenamientos, a los partidos con París, por ejemplo, a él, y a Dybala mucho tiempo en Turín también, lo que me permitió crear una red de contactos bastante importante.

¿En que consistía específicamente tu trabajo con Messi?

En el caso de Leo, Adidas es su marca principal digamos y toca estar muy cerca de él para que tanto él como la familia sientan que la marca está ahí con ellos, que tienen todo y que obviamente cuando la marca requiera también hacer cosas, se puedan ejecutar, entonces es una relación bastante profesional pero bastante cercana. Ese cambio a París fue increíble porque obviamente Leo no había tenido esa transferencia, era todo nuevo para él, para la familia y me tocó vivirlo muy de cerca, yo tuve que mudarme un tiempo a París también y estar atento a que él tenga todo y que esa transición sea lo más fácil posible desde el lado de la marca. A mí desde el primer momento me trataron increíble, todo su entorno, su familia, su papá, la verdad qué gente, diez puntos con una vida de élite, complicada diría yo. Fue una experiencia increíble, claro, como peruano haberlo vivido cerca a él y vivir tantas cosas con ellos.

Dieter al lado de Lionel Messi en su paso por Adidas. (Foto: Difusión)

¿La comunicación era directamente con Messi?

Así es. En cuanto al aspecto del marketing, obviamente, hay un agente encargado de planificar todas las campañas y demás, mientras que en lo que respecta al fútbol, la conexión es directa con él. Además, es una persona muy sencilla en ese sentido. Por ejemplo, cuando se trata de cambiar la campaña de un nuevo calzado, hay que asegurarse de que lo utilice, ya que al final esta es una relación comercial en la que los niños compran lo que ven que usan los jugadores, tanto en el campo como en las tiendas. Es necesario seguir de cerca a los jugadores para que estén siempre al día con los productos. En ese sentido, Messi es extremadamente profesional, lo cual contribuye a su éxito. En mi experiencia, siempre ha sido muy amable y atento.

Etapa en S. Cristal y una meta por cumplir

¿Qué te dejó tu paso por Sporting Cristal?

Bueno, dos alegrías enormes porque logramos ser campeones en 2014 y 2016, pero sobre todo me dejó la base para esto, prepararme para entender el juego. Durante mi tiempo en el club, tuve la suerte de trabajar con Alberto Giráldez, quien lideró el proyecto de menores desde 2013. Cuando pasé al primer equipo, tuve la oportunidad de trabajar con Claudio Vivas. Luego, me tocó colaborar con Daniel Ahmed y formé parte del staff de Mariano Soso en 2016. En cuanto a la gestión, trabajar bajo la dirección de Felipe Cantuarias y Federico Cúneo durante la época en que la cervecera era dueña del club fue una experiencia enriquecedora. Tuve la oportunidad de interactuar con directivos de alto nivel tanto en la comisión de fútbol como en la comisión de menores, compartiendo el día a día y presentándoles la estructura y el plan del equipo. El respaldo y la confianza del chino Benavides, quien me trajo desde España mientras estudiaba allí, también fueron fundamentales. Él me enseñó mucho sobre la gestión diaria, no solo a nivel del primer equipo, sino en todos los aspectos relacionados con el funcionamiento de un club.

Dieter Schreiber celebrando el título 2016 con Sporting Cristal. (Foto: Difusión)

¿Cuál es el siguiente paso en tu carrera?

Me gustaría permanecer en este cargo el mayor tiempo posible, especialmente en este club que me ha brindado todas las oportunidades para desarrollarme. Mi aspiración es convertirme en director deportivo, posición que ocupé como gerente deportivo en Cristal durante 2014-2015. Esa es la función que me gustaría desempeñar en el futuro.

¿Alguna vez soñaste con estar en la élite del fútbol mundial?

La verdad, sí, definitivamente lo soñé. Era mi meta. Sabía que como peruano sería difícil, porque es una realidad innegable que siendo argentino, brasileño o europeo, tienes más oportunidades. Sin embargo, era un sueño que siempre alimentaba. Al principio de mi carrera, lo veía como algo inalcanzable. Con el tiempo, sin embargo, fui adquiriendo experiencia y me di cuenta de que quizás tenía una oportunidad. Comencé a creer que podía demostrar que podía hacerlo. Nunca, pero nunca, he bajado los brazos, y tampoco puedo permitirme hacerlo. En el mundo del fútbol de élite, las exigencias son altas. Los contratos son a plazo fijo, y nadie tiene garantizado nada. Sin embargo, mi paso por Leverkusen definitivamente me ha ayudado enormemente. Lo vivo despertándome cada día con ese sueño, a seguir disfrutando de esta posición y seguir creciendo.

