La pregunta de siempre: ¿quién es mejor, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Ambos futbolistas ganaron casi todo a nivel individual, con los equipos en los que jugaron y con sus selecciones respectivas. Durante más de 20 años, nos deleitaron con una rivalidad futbolística en la que cada partido se disputaba por hacer más goles y ganar el premio al Jugador Más Valioso (MVP), manteniéndonos por 90 minutos pegados a nuestras televisiones. Ahora que ambos están en la última etapa de sus carreras y brindar uno de los mejores momentos del fútbol moderno, surge periódicamente la incógnita sobre quién fue el mejor: el número 10 de Argentina o el número 7 de Portugal. Las respuestas siempre divididas, algunos ni se atreven a soltarla, pero solo un experimentado como Fabio Capello, quien fue entrenador de la Selección de Italia, se atrevió a revelarlo, y criticó a uno de ellos, no considerándolo un genio.

Los máximos jugadores de los últimos tiempos, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, brindaron a la afición futbolística más de una década de fútbol de alto nivel, especialmente durante su paso por LaLiga de España. Lionel vistiendo la camiseta del Barcelona y Cristiano la del Real Madrid, en cada jornada, ambos anotaban goles, asistencias o realizaban jugadas que solo se podían ver en el PlayStation, momentos únicos para los amantes del deporte rey.





Sin embargo, el final es más cercano como parece. Los dos futbolistas tomaron caminos diferentes y optaron por jugar en ligas distintas. Ronaldo partió hacia la Serie A para unirse a la Juventus, mientras que Messi vivió sus últimos años en el Barcelona antes de partir a la Ligue 1 para jugar por el PSG. En la actualidad, posiblemente en los últimos años de sus carreras, decidieron optar por ligas emergentes, aunque aún nos regalan ráfagas de momentos impresionantes donde solo podemos decir: ¡qué crack!

No obstante, la pregunta que siempre estuvo presente desde su aparición es: ¿quién es el mejor? Quizás con la necesidad de coronar a uno que estuvo en disputa desde siempre. Como ocurrió con Maradona y Pelé, o también con Ronaldinho y Zidane, Iker Casillas y Gianluigi Buffon, entre otros. Sin embargo, son pocos los que tienen una respuesta clara, pero Fabio Capello, campeón como jugador y entrenador con Roma, Milan, Juventus y Real Madrid, posee la autoridad y la experiencia para revelar quién es el mejor y cuáles son sus diferencias.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son considerados los futbolistas más exitosos de la historia. (Foto: Getty)





Fabio Capello revela quién es el mejor y sus diferencias

Fabio Capello, un reconocido experto en el mundo del fútbol, dejó una marca significativa tanto como jugador como entrenador. A lo largo de su carrera, logró importantes triunfos con equipos de renombre como la Juventus y el Milan. A sus 77 años, tuvo la oportunidad de participar en la antesala de los Premios Laureus Madrid 2024, donde compartió escenario con destacadas figuras del fútbol como Raúl González, Marcel Desailly, Ruud Gullit y Del Piero, con el propósito del evento era analizar la Eurocopa de Alemania 2024.

Durante este evento, Capello fue sometido a una variedad de preguntas, pero ninguna fue tan discutida como aquella que desde hace una década es debatida por los amantes del fútbol: ¿quién es superior, Messi o Ronaldo? Capello no eludió el tema y expresó claramente su opinión al respecto. Aunque reconoció las virtudes de ambos jugadores sin menospreciar a ninguno, al final se decantó por uno de ellos.

“Cristiano Ronaldo es un grandísimo jugador, ganó títulos, balones de oro, pero como ya he dicho antes, no es genio como Messi. Si me dices Cristiano o Messi, siempre diré Messi. Ronaldo es goleador, hace de todo, pero no es un genio”, declaró el ex entrenador de la selección de Inglaterra. “Hablando de genios, se me ha olvidado uno que también podría entrar: Ronaldo el gordo”, agregó el ‘Sargento’.

Asimismo, el italiano se tomó un momento para compartir su primera impresión al enfrentarse a un joven Lionel Messi, quien ya estaba causando sensación en toda Europa. Este suceso tuvo lugar durante un Trofeo Gamper, que marca el inicio de la temporada, en 2005. En aquella ocasión, Juventus, bajo su dirección, se enfrentó al Barcelona, ofreciéndole la oportunidad de observar de cerca el talento del argentino número 10.

“Yo encontré a Messi en el Trofeo Joan Gamper y a los 20 o 25 minutos de partido me acerqué a Rijkaard e inmediatamente le pedí que me lo prestara para esa temporada. Él ya era un genio”, dijo Capello. En aquel encuentro, que es el típico trofeo con el que el club español abre sus temporadas, la Juventus de Capello se enfrentó a Messi, quien resultó ser un verdadero dolor de cabeza para la defensa que intentaba detenerlo.

Fabio Capello, entrenador italiano. Tras pasar por los mejores clubes de Europa, se hizo cargo del Jiangsu FC.(Foto: Reuters)









Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo: ¿quién tiene más goles en toda su carrera?

Tanto el jugador argentino como el portugués dejaron una marca perdurable en el mundo del fútbol. Cristiano Ronaldo, desde sus primeros días en el Sporting Lisboa hasta su actual etapa en Al-Nassr, acumuló un total impresionante de 885 goles en 1,216 partidos durante sus 21 años de carrera profesional. Este logro excepcional lo coloca como el líder en la carrera por convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos. La hazaña más reciente de CR7 fue su segundo triplete consecutivo, alcanzado el martes 2 de abril en la victoria 8-0 de su equipo contra Abha en la liga de Arabia Saudita, lo que llevó su cuenta de hat-tricks a 65 en su carrera.

Durante casi dos décadas de carrera, Lionel Messi acumuló 830 goles en 1,057 partidos, estableciéndose como el segundo máximo goleador en la historia del fútbol profesional. Durante su permanencia en el Barcelona, anotó 672 goles, mientras que con la Selección Argentina marcó 106. En sus dos últimas temporadas con el París Saint-Germain, agregó 32 más a su cuenta goleadora. Actualmente, sumó 20 goles con el Inter Miami, siendo su último tanto contra Nashville el pasado 20 de abril.

Aunque Ronaldo tiene una ventaja de 54 goles, es importante tener en cuenta que Messi disputó 159 partidos menos. Durante sus etapas en el Viejo Continente, tanto el número 7 como el número 10 jugaron casi la misma cantidad de partidos por temporada, entre 50 y 60 encuentros. Sin embargo, el capitán y máximo goleador de la selección portuguesa tuvo dos años más de carrera en comparación con el argentino.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi vistiendo las camisetas de su selección. (Foto: Agencias).





