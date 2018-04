Claudio Paul Caniggia reveló este martes, que aunque las comparaciones son odiosas, Diego Maradona y Pelé nunca podrán ser superados por Lionel Messi aunque gane el próximo Mundial en Rusia 2018 con Argentina.



"No es complicada la comparación. Si Messi gana el Mundial dependerá de cómo se gane. Si es siendo la gran figura como Diego en el de México 1986 muchos pensarán que podría igualarlo, pero superarlo no. Maradona es el jugador más increíble que he visto, un jugador extraordinario", dijo Caniggia a Radio La Red.



De inmediato, el primo de 'Lio', Maximiliano Biancucchi, jugador del Rubio Ñu de Paraguay, respondió en su cuenta de Twitter al exseleccionado que disputó los mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994.

Mejor avísale a Diego, que no va ser nunca Messi, no le alcanzan dos vidas para igualarlo... — Maxi Biancucchi (@maxibiancucchi7) 24 de abril de 2018

El exatacante de River Plate, Boca Juniors, Roma y Benfica, entre otros, sostuvo que le parece bien que se debata quién es el mejor de todos los tiempos, pero que él no tiene dudas.



"Messi en algunas cosas es más constante, pero lo que hacía Maradona no lo hacía nadie. Sólo pongo a Pelé a su altura, que no lo vi y es por lo que dicen. Son los dos jugadores más extraordinarios que nos dio el fútbol", añadió.