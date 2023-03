El futuro de Luka Modric sigue siendo incierto y su contrato con Real Madrid culmina en el mes de junio del presente año. Para el croata, su prioridad es quedarse en el club ‘merengue’, aunque todavía no hay detalles de una renovación. Ante las constantes preguntas de la prensa, se mostró fastidiado con el tema y solo espera resolverlo lo más pronto posible.

“Todos me preguntan eso, creo que me estoy aburriendo con las mismas respuestas. Sabéis cuál es mi deseo, ojalá se cumpla y es quedarme en Real Madrid. Esto último es todo especulación y escritura. Sé que tienes que escribir algo y dar información. En eso no puedo influir, pero lo que he repetido cien veces y repito ahora es que espero quedarme en el Real Madrid”, dijo en conferencia de prensa.

Ante un posible retiro, detalló que es algo que ha contemplado junto a su despedida de la selección de su país. Para Modric, el fútbol es su vida y esto influye en su decisión de seguir vigente. Sin embargo, también se refirió al tiempo que podría dedicar a su familia.

“¿Retirarme en el Madrid y de la selección al mismo tiempo? Eso sería lo ideal, pero veremos qué sucede. Amo mucho el fútbol, lo disfruto y esa es una de las razones por las que aguanto tanto. Lo disfruto desde el principio, el fútbol lo es todo para mí. La familia es lo más importante, pero esto también me llena y me hace feliz”, agregó.





La opción de Al Nassr

Luka Modric sabe que se encuentra en los últimos años de su carrera y tampoco vería con malos ojos emigrar a un nuevo club. La opción de Al Nassr parece ser verdadera y allí sería compañero de Cristiano Ronaldo, uno de sus mejores complementos cuando estuvo en Real Madrid.

“Es un jugador único, me alegro de que hayamos jugado juntos. Todos esos logros suyos, es algo fenomenal. Eso para quitarse el sombrero. ¿Volveremos a jugar juntos? No sé qué más decir”, mencionó sobre el futbolista portugués quien emigró a la liga de este país.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.