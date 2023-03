La marcha de Julian Nagelsmann en la dirección técnica de Bayern Múnich ha causado cierto asombro en el mundo. A puertas de afrontar la etapa decisiva de Champions League y también en la fase final de la Bundesliga, fue cesado de su cargo. Para dar más detalles de lo sucedido, Oliver Kahn y Hazan Salihamidzic salieron al frente y explicaron la razón de esta decisión.

Oliver Kahn fue quien se mostró más serio con esta medida y argumentó que todo se debe al rendimiento irregular presentado en las últimas jornada con el club. Además, detalló que el equipo presenta debilidades que no pueden ser exhibidas en cada cotejo.

“Todo empezó un poco la temporada pasada con actuaciones irregulares. El equipo siempre es capaz de destacar, pero de vez en cuando muestra debilidades inexplicables. Hemos vuelto a reforzar la plantilla y tenemos uno de los mejores planteles de Europa. Sin embargo, la continuidad del rendimiento no ha mejorado realmente. No podemos estar satisfechos con los resultados y el rendimiento de la segunda mitad de la temporada”, dijo en conferencia de prensa.

“Tenemos el deber y la responsabilidad de garantizar el éxito deportivo. Nos preguntamos por qué hay fluctuaciones tan grandes en el rendimiento del equipo. Lo hemos analizado todo muy de cerca”, agregó el ex portero del club y también de la Selección de Alemania.





Hasan Salihamidzic también dio detalles

Otro de los directivos también dio detalles sobre la decisión y la catalogó como la mejor: “Lo pensamos bien y en nuestra opinión hemos tomado la mejor decisión para el Bayern. En marzo del año pasado el equipo ya tuvo estas actuaciones irregulares, también en septiembre y recientemente solo hemos ganado 5 de 10 partidos de Bundesliga”.

“Fue una decisión emocionalmente muy difícil. A Julian le vi todos los días en el vestuario, hablando con él, cuando tienes tanta confianza con una persona, trabajas muy bien por él, es una decisión muy difícil. El proceso empezó el lunes, después de la decepción del partido del domingo.

“Lo que llevó a eso. No empezó antes. No habíamos contactado con nadie. Fue difícil para él (Nagelsmann) recibir esa decisión. No fue culpa nuestra que se supiera antes en la prensa. Queríamos hablar primero con él”, agregó dejando clara su postura.





