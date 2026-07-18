Néstor Gorosito vivió un amargo regreso al balompié argentino tras culminar su etapa con Alianza Lima, sumando un durísimo revés en su debut oficial al mando de San Lorenzo. En un encuentro disputado en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Buenos Aires, el ‘Ciclón’ quedó eliminado en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026 a manos de Deportivo Riestra. Esta inesperada despedida del certamen genera un clima de tensión inmediata para el experimentado estratega, quien deberá revertir rápidamente las fuertes críticas enfocándose exclusivamente en el campeonato local.

El encuentro marcó el inicio del segundo ciclo de Gorosito en el cuadro de Boedo, institución que ya había dirigido entre las temporadas 2003 y 2004. San Lorenzo logró ponerse en ventaja durante la primera mitad gracias a la certera definición de Matías Reali, pero no logró sostener su superioridad en el campo.

Deportivo Riestra reaccionó en el complemento y encontró la paridad definitiva por medio de Tomás González, obligando a definir todo desde los doce pasos. La dramática tanda de penales sentenció la suerte del equipo grande y amargó definitivamente el estreno del comando técnico.

San Lorenzo se fue eliminado de los 16avos de la Copa Argentina. (Foto: @SanLorenzo)

El juvenil Alejo Córdoba, quien curiosamente hacía su debut absoluto con la camiseta del ‘Ciclón’, falló el disparo clave frente a la atajada del portero Ignacio Arce. Finalmente, el modesto conjunto del ‘Malevo’ se impuso por 5-4 en la infartante definición para quedarse con el ansiado boleto a la siguiente ronda.

Esta dolorosa derrota intensificó las críticas hacia el entrenador, quien asumió el cargo en medio de un clima bastante convulso por la polémica salida de Gustavo Álvarez. Los hinchas cuervos cuestionaron duramente este prematuro fracaso copero, especialmente considerando la falta de fichajes. Con este panorama adverso, el Torneo Clausura será la única salvación para su proyecto.

Tras consumarse el sorpresivo golpe en Morón, el director técnico enfrentó los cuestionamientos de la prensa y respaldó a sus jugadores en la tanda decisiva. “Los que están más decididos para patear toman la decisión de patear. Erra el que patea, el que no patea no erra”, manifestó el estratega, quitándole cualquier tipo de responsabilidad al joven elemento que falló su remate en el cierre.

Al momento de analizar el desarrollo de los noventa minutos, el exentrenador blanquiazul reconoció que su escuadra careció de consistencia. “Tenemos que tener mayor volumen de juego. Tenemos que ser más constantes en la toma de decisiones y que sean correctas de forma permanente. Los partidos se ganan en la mitad de la cancha”, argumentó ‘Pipo’.

Néstor Gorosito. (Foto: Getty Images)

Asimismo, el técnico enfatizó la inmensa responsabilidad que significa representar a una de las instituciones más grandes del país. “Los chicos saben que con esta camiseta tenemos que ganar. No importa si es eliminación o campeonato”, señaló de forma categórica, enviando un claro mensaje de exigencia a todo su plantel de cara al inminente reinicio de la Liga Profesional.

Finalmente, Gorosito lamentó no haber podido regalarle una victoria a la apasionada afición azulgrana en este esperado inicio de ciclo. “Con la historia de San Lorenzo siempre hay que ganar. Se afrontó el partido para eso, desgraciadamente perdimos por penales”, concluyó el director técnico.

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