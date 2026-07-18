El flamante refuerzo de Sporting Cristal, Michael Hoyos, tuvo un estreno sumamente auspicioso con la camiseta celeste durante la victoria por 1-0 sobre Deportivo Garcilaso. El encuentro válido por la primera jornada del Torneo Clausura dejó sensaciones muy positivas en las tribunas del Estadio Alberto Gallardo, especialmente por los chispazos de buen fútbol que mostró el atacante argentino. Tras el pitazo final, el jugador tomó la palabra para analizar su esperado debut en el certamen local.

El delantero sudamericano ingresó con mucha actitud al terreno de juego y demostró rápidamente su gran capacidad de adaptación al sistema táctico bajopontino. Su movilidad en todo el frente de ataque y su constante asociación con los mediocampistas creativos permitieron que el conjunto dirigido por Roberto Mosquera mantuviera el control absoluto del partido.

El atacante expresó su inmensa satisfacción por el vital resultado obtenido en casa y valoró el sólido rendimiento colectivo de la institución cervecera. “Contento porque se ganó y porque el equipo hizo un gran partido. En los minutos que tuve en mi debut me sentí muy bien”, comentó en zona mixta.

Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso por la fecha 1 del Torneo Clausura (Foto: GEC)

La exigente seguidilla de compromisos pondrá a prueba al plantel rimense, un detalle que el flamante refuerzo tiene completamente mapeado en su calendario deportivo. “Queríamos ganar, disfrutar hoy y ya mañana pensar en el partido del miércoles ante Bragantino”, aseguró el futbolista, sin dejar de lado la importancia del duelo de Copa Sudamericana.

Durante su intervención, Hoyos también se dio el tiempo para referirse a la gran química que ha forjado en el vestuario con su compatriota Hernán Barcos. Ambos atacantes compartieron experiencias previas en el extranjero, lo que ha facilitado enormemente su rápida adaptación al grupo.

El delantero destacó la necesidad de contar con un jugador de tanta jerarquía a su lado para acoplarse rápidamente a un entorno completamente nuevo. “Con Hernán coincidimos en los mismos países y nos llevamos muy bien. Tiene mucha experiencia y me puede dar una mano para conocer mejor el fútbol peruano”, afirmó sobre el apoyo incondicional que recibe del experimentado goleador.

Hernán Barcos y Michael Hoyos comparten posición en el ataque del equipo del Rímac. (Foto: Sporting Cristal)

Consciente de la inmensa responsabilidad que representa vestir la camiseta de una escuadra grande, el jugador se animó a enviarle un contundente mensaje a toda la hinchada bajopontina. “Queremos que el hincha se ilusione. Vamos partido a partido”, indicó el atacante.

Finalmente, el artillero argentino reafirmó la ambición del plantel para esta segunda mitad de la temporada y prometió muchísima entrega sobre el campo. “Todos los equipos buscan lo mismo y solo uno lo puede lograr, pero nosotros estamos totalmente enfocados en salir campeones”, concluyó.

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