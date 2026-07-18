Algunas decisiones terminan costando caro, no solo a nivel deportivo sino también a nivel de reconocimiento de los hinchas que cada fin de semana van al estadio a ver a su equipo. Pues parece que eso le ha sucedido a Franco Velazco en su incorporación como administrador de Universitario de Deportes, que viene siendo duramente criticado en los últimos meses, al punto que dichos cuestionamientos ya se han hecho sentir en las tribunas del Estadio Monumental de Ate, incluso durante la obtención del primer título del año para el plantel femenino.

Hace unos días, en el más reciente partido a puertas abiertas del club crema, Rodrigo Ureña lanzó varios dardos hacia la dirigencia por los malos tratos que habría recibido al momento de buscar la renovación de su contrato. Lo que prácticamente lo obligó a salir del conjunto ‘crema‘ y partir hacia tierras colombianas.

Formando hoy parte de Millonarios, el mediocampista chileno también protagonizó unas imágenes en las que se lo ve saliendo del campo de juego, al ser sustituido, haciendo unos gestos que muchos dijeron que iba dirigido a Franco Velazco, que se encontraba en el palco preferencial de los directivos del club.

Franco Velazco es el actual administrador provisional de Universitario. (Foto: Universitario / Millonarios)

Al finalizar el compromiso, Ureña charló con los medios de comunicación en zona mixta y no se guardó nada cuando le tocó hablar sobre su salida de la ‘U’. “Uno en su trabajo espera que sus jefes lo traten bien, uno también espera que se le trate bien, por lo menos con un poco de respeto”, fueron las primeras afirmaciones que soltó el mediocampista, apuntando a los que estuvieron a cargo de las negociaciones para su renovación.

Poco después, fue el propio administrador temporal quien saldría a dar la cara y aclarar todo lo que se había comentado desde la salida del jugador, tomando una postura que a muchos sorprendió. Pues confesó que mantiene un cariño hacia él, pero también tomó la decisión de pedirle disculpas por alguna ofensa que haya sentido de su parte en el pasado.

“Pero bueno, finalmente si él consideró que algo en la negociación no estuvo bien, tenemos la posibilidad, de yo personalmente en nombre del club, extenderle las disculpas del caso, si el cree que en las negociaciones hubo algo que a él no le acomodó o no le pareció”, contó en Universitario TV.

Universitario se coronó campeón del Apertura de la Liga Femenina 2026 (Julio Reaño/@photo.gec)

Sin embargo, pese a esto, los hinchas de Universitario no lo habrían tomado del todo bien. Cierto sector sí tomo sus declaraciones de manera positiva como haciendo una especie de mea culpa por dicha controversia, pero otros simplemente no quisieron creer en sus palabras. Pero el punto cúspide de los roces con la hinchada llegarían este último viernes durante la premiación de la Liga Femenina 2026.

Las ‘Leonas’ volvieron a levantar el trofeo de un torneo corto, el Apertura, luego de vencer con un global de 5-3 a Sporting Cristal, por lo que tenían que ser galardonadas al finalizar el partido. Fue en dicha ceremonia donde Franco Velazco fue presentado como uno de los encargados en repartir las medallas entre las futbolistas, fue ahí donde el hincha se hizo sentir.

En un video circulado en redes sociales se ve que, desde la tribuna occidente, varios de los aficionados empezaron a pifear al directivo cuando fue presentado. Pero no solo eso, en varios momentos se escucha también como algunos gritan “Lárgate”, haciendo alusión a que deje el cargo. La relación no va tan bien, pero esperan que eso cambie con una racha positiva en el reinicio de Liga 1.

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