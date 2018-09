Parece que Pékerman quiere un año sabático o una propuesta distinta a la de director técnico, tal como se había especulado con su cargo de director de selecciones en Argentina. El ex entrenador de la Selección de Colombia fue ofrecido en un puesto de una institución de la Superliga Argentina , aunque su respuesta fue con un rotundo “no”.



De acuerdo al portal de Infobae, Pékerman fue consultado para el puesto de técnico de Argentinos Juniors, luego de que Alfredo Berti renunciara al cargo tras caer contra Boca Juniors. “No era el momento”, habría dicho el entorno del técnico a la dirigencia.



El técnico de 69 años había tomado la determinación de no renovar su vínculo con el seleccionado cafetero y se encuentra en el país a la espera de volver a su labor, aunque no de momento inmediato. Rumores lo asociaron con la Selección de Argentina de Lionel Scaloni (por ahora), mientras que también habría recibido ofertas de otros países.



La dirigencia de Argentinos Juniors ya se encuentra trabajando en las otras opciones pretendidas: Jorge Almirón y Pablo Lavallén. El ex Lanús se encuentra en el país luego de su paso por Atlético Nacional de Colombia, pero su contrato parece ser muy alto y es difícil que se concrete su llegada. En cambio, la del DT de 46 años es más factible, ya que desde marzo no dirige después de su ciclo en Belgrano de Córdoba. Pékerman no va.