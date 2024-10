Boca vs. Argentinos Juniors se ven las caras en el estadio La Bombonera, Buenos Aires, por la jornada 17 de la Liga Profesional Argentina. El encuentro está programado para jugarse este domingo 6 de octubre y es importante para ambas escuadras, en su afán de escalar posiciones y no perder el paso en el certamen local. Además, los ‘xeneizes’ siguen en la constante búsqueda de un nuevo DT. A continuación, revisa a qué hora juegan y en qué canales se podrá ver el compromiso.

Con un presente complicado, la escuadra ‘xeneize’ afronta la salida de Diego Martínez de la dirección técnica, mientras negocia la llegada de un nuevo ‘timón’ para la institución. Fernando Gago asoma como principal opción, pero debe desvincularse de Chivas de México para hacer posible este arribo.

En ese contexto, Mariano Herrón hará de interino frente al ‘Bicho’ y probablemente en los próximos partidos. Actualmente se ubica 13° en la tabla de posiciones con 21 puntos, producto de cinco victorias, seis empates y cinco caídas, la última de ellas en la fecha pasada ante Belgrano, por 2 a 0.

Por su parte, el equipo de La Paternal, por su parte, aparece en en 19° puesto con 19 unidades (cinco triunfos, cuatro igualdades y siete derrotas). Viene de igualar 0 a 0 con Atlético Tucumán, pero una derrota complicaría sus chances de escalar posiciones.

La última vez que Boca y Argentinos se vieron las caras fue el 19 de mayo de 2023, en un partido correspondiente a la fecha 17 de la Liga Profesional. Entonces, el ‘xeneize’ se quedó con la victoria por la mínima diferencia en el estadio Diego Armando Maradona gracias a un gol agónico del uruguayo Miguel Merentiel.





¿A qué hora juegan Boca vs. Argentinos Juniors?

Boca vs. Argentinos Juniors se jugará este domingo 6 de octubre desde las 9:00 p.m. en países como Argentina, Brasil y Uruguay. En Perú, Colombia y Ecuador se disputará dos horas más temprano, a las 7:00 p.m.; mientras que en Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia, el choque empieza a las 8:00 p.m. No te lo puedes perder.

¿En qué canales ver Boca vs. Argentinos Juniors?

Boca vs. Argentinos Juniors será transmitido a través de ESPN Premium y en su plataforma streaming de Disney Plus en toda Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del esperado compromiso.

¿Dónde se jugará el Boca vs. Argentinos Juniors?





