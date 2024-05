River vs Argentinos Juniors se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este sábado 25 de mayo por la tercera jornada de la Liga Profesional Argentina. El partido se llevará a cabo en el Estadio Diego Armando Maradona y está programado para arrancar desde la 1:00 de la tarde (hora peruana, 3:00 p.m. en Argentina), y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

River siempre está acompañado de su fiel hinchada. (Video: River Plate)





River vs Argentinos Juniors: posibles alineaciones

River: Armani; Sant’Anna, González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Simón, Fonseca, Barco; Echeverri; Solari, Borja.

Argentinos Juniors: Rodríguez; Vega, Palacio, Alvarez, Santamaria; Oroz, Gamarra, Lescano; Veron; Romero, Gondou.