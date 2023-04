Luis Miguel Rodríguez, también conocido como el ‘Pulga’ Rodríguez, sufrió un grave accidente automovilístico este domingo. Los medios internacionales informaron que su camioneta se volcó en Tucumán. El delantero de Central Córdoba sufrió politraumatismos y fue llevado de emergencia al Hospital Padilla. Un último parte médico confirmo que el futbolista de 38 años está estable, pero continuará en observación.

El suceso ocurrió en horas de la mañana del domingo, mientras el futbolista regresaba a su provincia luego del partido entre Central Córdoba e Instituto por la Liga Profesional. Luego del accidente, el ‘Pulga’ fue encontrado por otros conductores cuando deambulaba desconcertado por los golpes. Enseguida lo llevaron para que sea hospitalizado.

‘Pulga’ Rodríguez: cuál es su estado clínico

El exjugador de Colón ingresó al hospital a las 12:50 horas (horario en Argentina). Se le diagnosticó un traumatismo craneoencefálico y en su rostro. El primer parte médico señaló que su estado es “estable”, pero con el pasar de las horas tuvieron que trasladarlo a terapia intensiva para tener un control más cuidadoso.

“En este momento no corre riesgos de vida, pero no puedo dar precisiones porque necesitamos una evaluación constante. Es minuto a minuto porque con muchos de estos golpes tenemos que estar atentos”, explicó Javier Valdecantos, director del hospital. “Tiene fractura en ambos senos maxilares y pequeña lesión no quirúrgica en el cerebro. No podemos decir que está fuera de peligro”, agregó.

Central Córdoba emitió un comunicado en sus redes sociales sobre el accidente de su jugador. “El Pulga fue trasladado al Hospital Padilla de San Miguel de Tucumán en donde el primer diagnóstico fue politraumatismos y TEC (Traumatismo Encéfalo Craneano). Parte de la dirigencia ferroviaria se encuentra ya para seguir de cerca la evolución”, apuntó.

‘Pulga’ Rodríguez: busca ser titular

El ‘Pulga’ Rodríguez llegó al ‘Ferroviario’ luego de pasar por Atlético Tucumán y Gimnasia La Plata. Fue una de las grandes figuras del último mercado de pases; sin embargo, todavía no ha conseguido ganarse un puesto en el equipo del entrenador Leonardo Carol Madelón. Solo fue titular una vez y registra ocho ingresos desde el banco de suplentes. Ahora, deberá enfocarse en su recuperación.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.