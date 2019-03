¡Emocionante final! Racing se coronó campeón de la Superliga Argentina 2019 tras empate con Tigres [VIDEO]

Racing Club empató 1-1 con Tigre este domingo y se consagró campeón de la Superliga Argentina 2019 por la vigésimocuarta y penúltima fecha del torneo. Augusto Solari (57) anotó el gol para la 'Academia', que con este resultado llegó a los 56 puntos y ya no puede ser alcanzado por Defensa y Justicia (52), que empató 1-1 como local con Unión de Santa Fe.



En tiempo de descuento, Lucas Rodríguez (90+3) consiguió de tiro libre un agónico empate para Tigre, que pelea por no descender. Considerado uno de los cinco grandes del fútbol argentino, Racing Club celebró el decimoctavo trofeo de su centenaria historia y el noveno en la era profesional del fútbol argentino, el primero desde la obtención del Torneo Inicial 2014.



En un partido intenso y cargado de nervios y ansiedades, entre un Racing que buscaba asegurarse la corona y un Tigre obligado a sumar para no irse al descenso, fue la 'Academia' la que dominó la primera parte, aunque dilapidó un par de ocasiones muy claras para ponerse en ventaja, sobre todo un toque de Darío Cvitanich desviado a centímetros del arco.



Aun con sus necesidades y limitaciones a cuestas, Tigre le plantó combate a Racing, pero justo en el mejor momento del local, la visita encontró la apertura en un error del arquero Marinelli, que falló un despeje y dejó la pelota suelta para que Solari la empujara a la red con oportunismo de goleador.



El gol despertó a Racing, que recuperó el dominio y estuvo a punto de aumentar en una sutil emboquillada de Lisandro López que rebotó en el larguero.



Parecía que el campeón iba a imponerse por la mínima, pero ya en tiempo de descuento, y con el título casi en el bolsillo, la 'Academia' se replegó y Tigre, para quien cada punto vale oro en la lucha por no caer a segunda, rescató un empate con un tiro libre de Lucas Rodríguez que se le escapó por debajo del cuerpo al arquero Gabriel Arias.



► No den por muerto al Madrid: golazo de Benzema para triunfo y tranquilidad en el Bernabéu por LaLiga [VIDEO]



► ¡Salvados por un 'Gato'! Real Madrid venció 3-2 a Huesca por la jornada 29 de LaLiga Santader



► No renueva con el United: Paul Pogba se acerca así al Real Madrid de Zidane



► El golpe en el mercado de fichajes: PSG quiere a De Gea como su portero