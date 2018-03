Racing Club vs. Chacarita Juniors se enfrentan este sábado 10 de marzo por la jornada 19 de la Superliga argentina. El partido se jugará en el Estadio de Chacarita Juniors desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por Fox Sports 2. La 'Academia' vive uno de sus mejores momentos en el torneo, en el que vienen de cinco victorias al hilo y ahora van por una sexta que los podría ayudar a seguir escalando en la tabla.

Huracán, Olimpo, Lanús, Godoy Cruz y Vélez Sarsfield han sido las recientes víctimas de Racing Club. Previo a esta jornada, la 'Academia' es quinto con 31 puntos y está a 12 unidades del líder Boca Juniors, que va camino hacia el título.

Racing Club vs. Chacarita Juniors: horarios del partido

País Hora México 2:00 p.m. Perú 3:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. Venezuela 4:00 p.m. Bolivia 4:00 p.m. Paraguay 5:00 p.m. Chile 5:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. Argentina 5:00 p.m. España 9:00 p.m.

En Racing Club, la principal figura, Lautaro Martínez, es noticia a diario. Conforme rinde en cada partido, los rumores de una probable salida aumentan. No obstante, el técnico 'Chacho' Coudet prefiere no referirse a él en todo momento. "No quiero hablar todo el tiempo sobre cómo retenerlo. Creo que hay que disfrutarlo. Lo tenemos nosotros y hay que sacarle todo el jugo posible", dijo en conferencia.

Por otro lado, Coudet también mencionó los elogios que ha venido recibiendo Racing Club en las últimas semanas. "Me gusta que reconozcan a los muchachos. Tenemos un día a día duro desde el trabajo y ellos lo ejecutan de gran forma". De cara al choque ante Chacarita Junios comentó: "Chacarita se juega muchas cosas. Pero nosotros queremos seguir ganando porque nos gusta mucho".



La principal preocupación de Chacarita Juniors, que no gana desde hace cinco jornadas, es mantener la categoría en la máxima División argentina. Por lo pronto, el 'Tricolor' ocupa el puesto 26 con 13 puntos.