Racing vs. Estudiantes se enfrentan este sábado 13 de diciembre por la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025, en un partido decisivo que tendrá lugar en el estadio Único Madre de Ciudades. En esta nota encontrarás todos los detalles necesarios para seguir el encuentro: los horarios según cada país, los canales oficiales y el contexto deportivo con el que ambos equipos llegan a este duelo.

Racing demostró que es un equipo letal en las llaves definitivas. En octavos de final, eliminó a River Plate (remontando un 1-2 de la ida) y en semifinales fue superior ante Boca Juniors, ganando por la mínima diferencia. En cuarto, dejó en el camino a Tigre por penales.

El equipo de Gustavo Costas se hace fuerte a nivel ofensivo con la presencia de Adrián ‘Maravilla’ Martínez que recuperó su olfato goleador y fue clave en el duelo contra Boca Juniors en La Bombonera. Además, Facundo Cambeses ha demostrado ser clave en los penales.

En cuanto a las novedades para este partido, se destaca el regreso de Gastón Martirena y Santiago Sosa para servir como variantes o armas iniciales en el esquema de Gustavo Costa, director técnico de la ‘Academia’ que va por un nuevo título.

Estudiantes armó su camino hacia la final con solvencia defensiva, reflejado en los resultados apretados a lo largo de la fase eliminatoria. En octavos, venció 1-0 a Rosario Central, en cuarto a Central Córdoba por 1-0 y ante Gimnasia también con el mismo resultado en la etapa de ‘semis’.

Los dirigidos por Eduardo Domínguez también se caracterizaron por un orden táctico y enfoque pragmático en duelos claves. La banda derecha, con Edwuin Cetré, es una zona clave en su ataque, generando desborde y peligro.

Por otro lado, la noticia más importante es el regreso del delantero Guido Carrillo, quien vuelve tras una suspensión de cuatro fechas y será una pieza vital en el ataque del equipo.

¿A qué hora juegan Racing vs. Estudiantes?

El partido entre Racing vs. Estudiantes se disputará este sábado 13 de diciembre desde las 9:00 p.m. (Argentina, Chile y Uruguay). Para Perú, Colombia y Ecuador, el duelo iniciará a las 7:00 p.m.; en Bolivia y Venezuela comenzará a las 8:00 p.m.; mientras que en México arrancará a las 6:00 p.m. y en España a la 1:00 a.m. del día siguiente.

¿En qué canal ver Racing vs. Estudiantes?

El duelo se jugará en el estadio Único Madre de Ciudades y será transmitido en vivo por ESPN Premium y TNT Sports para toda la Argentina. Para el resto de Sudamérica, el partido se podrá ver a través de Disney+ Premium; mientras que en México estará disponible en ESPN y Disney+ Premium. En Estados Unidos, la transmisión correrá por Fubo Sports y TyC Sports Internacional. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la web de Depor.

