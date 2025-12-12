Universitario se coronó tricampeón nacional en la temporada 2025 de la Liga 1 y confirmó su buen nivel con regularidad de resultados a lo largo del año. Pensando en el 2026, el ente organizador del fútbol peruano buscará tener algunas novedades, por lo que ya tienen listo cuál será el formato del siguiente ciclo. Si bien hay puntos muy similares, la novedad radica en el cupo de extranjeros porque se podrá tener a siete foráneos; sin embargo, ello depende de una condición: no tener jugadores nacionalizados. En la siguiente nota entérate todos los detalles de lo que se viene,
Noticia en desarrollo...
TE PUEDE INTERESAR
- Universitario ya tiene en mente al reemplazo de Ureña: ¿quién llegaría si se concreta su salida?
- ¡Humo blanco en Matute! Pablo Guede llegó a un acuerdo para ser el nuevo DT de Alianza Lima
- Alianza Lima tiene su ‘9′ extranjero: oferta sobre la mesa por Federico Girotti
- Punto final a la historia: Jorge Fossati no es más director técnico de Universitario
- Running: peruanos que rompen en pista, rutas con historia, qué dice el cuerpo, aplicaciones, libros y post de este universo
- Cristiano Ronaldo rumbo a los 1000 goles: todas las anotaciones de ‘CR7’ en clubes y Portugal