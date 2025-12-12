Liga 1 tendrá novedades en la temporada 2026. (Foto: Liga 1)
Universitario se coronó tricampeón nacional en la temporada 2025 de la Liga 1 y confirmó su buen nivel con regularidad de resultados a lo largo del año. Pensando en el 2026, el ente organizador del fútbol peruano buscará tener algunas novedades, por lo que ya tienen listo cuál será el formato del siguiente ciclo. Si bien hay puntos muy similares, la novedad radica en el cupo de extranjeros porque se podrá tener a siete foráneos; sin embargo, ello depende de una condición: no tener jugadores nacionalizados. En la siguiente nota entérate todos los detalles de lo que se viene,

Noticia en desarrollo...

