Ricardo Gareca regresó a Vélez Sarsfield después de su exitoso paso por la Selección Peruana, pero las cosas no le están saliendo como lo esperaba. El equipo de Liniers encarrilla una racha negativa de ocho partidos sin ganar (cinco empates y tres derrotas) tras su empate sin goles ante Rosario Central y hay varios rumores de que el ‘Tigre’ sería cesado de su puesto si no logra cambiar el rumbo, en vistas de los próximos trascendentales encuentros contra Racing y River.

Pero pese al mal momento de Vélez, Gareca dio la cara y aclaró que no se le “pasa por la cabeza” abandonar el barco sin pelearla, a pesar que hay más de uno que quiere verlo fuera de la institución por la actuación que está desplegando en la Liga Profesional Argentina, donde incluso se habla del descenso de Vélez.

“Soy el máximo responsable de la situación que está viviendo esta institución. Me trajeron para dar respuestas y no las estoy dando”, señaló el DT de 65 años,que atraviesa su segundo ciclo como entrenador de Vélez.

“No me pongo plazos. No, a mí me gustaría compartir estos momentos con todos los que estamos al frente de la institución y permanecer hasta cuando se pueda, porque son los momentos en que uno se puede fortalecer en la medida que se vea respuesta”, agregó en conferencia de prensa.

Por último, comparó su situación con la Fernando Gago, el estratega de la ‘Academia’, el rival que se viene en LPF. “El técnico de Racing logró títulos y está cuestionado. Yo logré títulos y soy cuestionado. Todos estamos en la mira”, concluyó.

¿Vélez peligra con el descenso?

Ricardo Gareca, campeón con Vélez entre 2009 y 2013, volvió a su casa mucho más maduro. Y sus primeros partidos fueron a puro festejo: dos victorias y un empate. Sin embargo, todo ha cambiado y ahora los resultados no acompañan al equipo del ‘Tigre’.

De acuerdo a la organización de la Liga Profesional, este año habrán tres descensos y otros dos que suban con el objetivo de acortar la cantidad de equipos participantes de 28 a 22 con el pasar de las temporadas. Ahora, esos dos elencos descendidos se decretarán con el sistema de promedios en el que se tiene en cuenta los puntos acumulados de cada equipo entre la Copa de la Liga 2021, la Liga Profesional 2021, la Copa de la Liga 2022 y la Liga Profesional 2022 y, claro está, la producción de 2023 también entre Liga y Copa.

En ese sentido, Vélez está tranquilo en la mitad de tabla, aunque tampoco puede cantar victoria. La gran novedad para este año es que el tercer descendido se dará por la tabla anual. Ahí, el equipo de Gareca está a siete del último lugar que ocupa Unión. Quizá sea muy pronto para pensar en el descenso, pero los de Liniers deben mejorar su situación para no complicarse.





