Gonzalo Higuaín vive sus últimos años en el fútbol. Tras ponerle punto final a su paso por el fútbol europeo; después de nueve temporada, quince títulos y 237 goles, el delantero de 32 años voló hasta Estados Unidos para unirse al Inter de Miami.

Una vez conocida la postura de la Juventus, de no seguir contando con el ‘Pipita’, a pesar de que le quedaba un año más de contrato, se le vínculo mucho con un posible a River Plate, club donde debutó en primera división y que lo dio a conocer al mundo.

Sin embargo, su arribo al Monumental de Núñez no se terminó dando y decidió juntarse con su hermano Federico en el equipo norteamericano, cuyo dueño es el exfutbolista David Beckham.

Su contrato con el ‘bejamín’ de la MLS culmina el 2022, y pese a que tendrá 35 abriles en el calendario, el ex atacante de la Selección Argentina todavía no le cierra las puertas al equipo de Marcelo Gallardo.

“Cuando me fui de River siempre me quedó esa cuenta pendiente de jugar y de salir campeón. Siempre estuvo en mi cabeza.Lamentablemente, hablo del país socioculturalmente. Estamos en una situación que no me permite a mí ir a la Argentina y vivir fuera del fútbol con la felicidad que creo que puedo vivir”, dijo a TYC Sports.

“No te voy a negar que quería volver y retirarme en River. Lamentablemente uno no puede programar el futuro pero sí puede hacer lo que siente que es mejor en cada momento. Por ahí me equivoque, pero no veía las posibilidades para poder volver”,agregó.

