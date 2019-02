"No sabía quién era": la intrahistoria del fichaje de Juanfer Quintero por River Plate

Es el jugador del momento en Núñez, aunque valgan verdades, lo es desde aquel zapatazo en el Bernabéu que decidió el título histórico de la Copa Libertadores. Juan Fernando Quintero es el nombre propio de River Plate hoy en día, aunque pocos conocían, hasta hoy, un pasaje bastante peculiar de la historia de su fichaje por el 'Millonario'.

Y fue nada menos que el propio presidente de River Rodolfo D'Onofrio quien reveló un hecho que ahora cuenta como anécdota: confesó que cuando le dijeron el nombre del colombiano no sabía quién era.



"La historia realmente fue así: En el mes de enero del año pasado me llama Enzo (Francescoli) y me dice, tenemos la posibilidad de un jugador que nos gusta. Para mí era un desconocido porque la verdad no sabía nada de él, me dijeron es un préstamo, es una prueba interesante para hacer con una opción de compra. Marcelo (Gallardo) y yo creemos que es un jugador distinto. Empezamos con un préstamo de 500 mil, luego pagamos 3 millones y medio y con eso lo tenemos en River", explicó D'Onofrio para Fox Sports.



El mandamás del 'Millonario' no se cansó de elogiar 'Juanfer', quien recordemos lleva desde esta temporada el dorsal '10' de River tras la salida del 'Pity' Martínez. D'Onofrio señaló que Quintero es una mezcla de varios creativos que han pasado por Núñez.



"Son distintas épocas, pero son jugadores que tienen esa calidad diferente. Tiene una mezcla de varias cosas, porque también tiene el amague y cintura que tenía Ortega, de golpe se va para un lado o para el otro muy bien. Es una mezcla de varios 10 de River", apuntó.