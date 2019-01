Maradona a un periodista hincha de River: "Tampoco te agrandes que tienes una 'B' dibujada en la cara"

Diego Maradona es un hincha a morir de Boca Juniors y como tal, no le gusta que nadie siquiera intente burlarse del club de sus amores. Es por eso que la noche del jueves, en una entrevista telefónica, el exjugador argentino arremetió contra un reconocido periodista fanático de River Plate.



Se trata de Jorge Rial, quien en el programa 'Intrusos' le preguntó a Maradona por qué no se hacía cargo del banquillo de Boca Juniors y luego soltó un chiste que no le gustó al 'Pelusa'. Aunque quizá el conductor televisivo nunca esperó una respuesta tan directa de Diego.

"Tampoco te agrandés que vos tenés una B dibujada en la cara, esa mancha no se te quita nunca más. Esa mancha la tenés en los anteojos, en la camisa, en el reloj. ¡Hasta en el pelo!", le dijo Maradona al hincha de River Plate. El momento no tardó en hacerse viral.

Maradona vuelve a lo suyo

Después de renovar contrato apenas unas horas antes de empezar el Clausura, Maradona pospuso su incorporación a los Dorados y se espera que tome las riendas del equipo en la próxima semana.



En la temporada pasada el entrenador recibió al conjunto en la parte baja de la tabla y lo metió en la final. Ahora el estratega no estuvo en la pretemporada y tendrá que adaptarse a trabajar sin sus dos auxiliares, Luis Islas y Mario García.