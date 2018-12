Su golazo dio la vuelta al mundo al punto que no le decían Juan Fernando Quintero , sino Juan Román Quintero, referenciado los golazos de Juan Román Riquelme. Con un partidazo en el Santiago Bernabéu y siendo clave en el título de River Plate por la Copa Libertadores, el volante colombiano se ha vuelto uno de los jugadores más cotizados de Marcelo Gallardo, al punto que ‘JuanFer’ ya ha recibido ofertas desde el extranjero por su carta pase.



"Sí, de China ha llegado una propuesta. Son números complicados […] No me gusta hablar de cifras pero son números importantes", confirmó Rodrigo Riep, representante de Juan Fernando Quintero, en una entrevista con el programa ‘Todo Pasa’ de TyC Sports.



Aunque por el momento no hay una oferta formal hacia el club ‘Millonario’, la institución estaría dispuesta a abonar una cifra cercana a los 17 millones de euros por la totalidad del pase del centrocampista colombiano, mientras que la cláusula de salida del colombiano es de 29 millones de la misma moneda. ’JuanFer’ se cotiza en el mercado de pases.



La Superliga China no sería el único destino en el que podría recalar Quintero, también mostraron interés clubes de Portugal e Italia. No obstante, cuadros de Portugal no podría afrontar la suma que valdría ‘JuanFer’, por lo que su futuro podría estar en Asia, si es que el volante termina decidiéndose irse de River Plate. Todo suma para él.