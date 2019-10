River Plate vs. Arsenal EN VIVO: horarios y canales del duelo por la fecha 10 de Superliga Argentina 2019-20

River Plate y Arsenal chocan EN VIVO por Fox Sports 2 EN DIRECTO: horarios y canales para ver ONLINE este viernes 18 de octubre desde las 5:00 p.m. (hora peruana) el partido de la fecha 10 de la Superliga Argentina 2019-20 desde el Julio Humberto Grondona. Aunque no estará con todos sus titulares con miras al Superclásico por Libertadores, River quiere quedarse con los tres puntos. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Sigue las principales incidencias del encuentro por el MINUTO a MINUTO de Depor.com.



Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del River Plate y Arsenal



Antes de enfrentar a Boca Juniors por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2019 y con una alineación alternativa para que los habituales titulares lleguen descansados al encuentro del martes, River Plate visitará a Arsenal de Sarandí, que ascendió en esta temporada y está noveno con 15 puntos.

River Plate vs. Arsenal: horarios en el mundo

Perú 5:00 p.m.

Ecuador 5:00 p.m.

Colombia 5:00 p.m.

México 5:00 p.m.

Bolivia 6:00 p.m.

Paraguay 6:00 p.m.

Venezuela 6:00 p.m.

Argentina 7:00 p.m.

Chile 7:00 p.m.

Uruguay 7:00 p.m.

Brasil 7:00 p.m.

España 00:30 a.m. (19 de octubre)

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, dio la lista de convocados para visitar a Arsenal en un encuentro que tendrá al 'Millonario' con la cabeza puesta en la revancha de Copa Libertadores contra Boca.

La principal noticia es que no fue convocado Leo Ponzio que se reincorporará recién este viernes a los entrenamientos tras su viaje a España. Otro que tampoco fue convocado es Elías López y el único lateral derecho que figura en la nómina es Gonzalo Montiel. Lucas Pratto y Nacho Scocco podrían ser titulares y es una fija que Juanfer Quintero sume minutos aunque aún no está claro si jugará desde el arranque.

Se prevé que en el Millonario no habrá ningún titular en el once inicial, ni siquiera el portero, Franco Armani. El goleador del equipo, Lucas Prato se recuperó de una lesión y buscará convencer al entrenador de que está listo para jugar desde el comienzo ante Boca Juniors.

Superliga Argentina 2019-20

Por su parte, Sergio Rondina, entrenador de Arsenal, afirmó que su equipo está a la altura para enfrentar a River por la décima fecha de la Superliga, aunque su equipo recién acaba de ascender y el Millonario venga de ser campeón de América.

" River no es invencible. Un equipo que tiene su nivel durante tanto tiempo prolongado no lo hacen once jugadores, lo hace un plantel entero. Para nosotros va a ser sumamente difícil, pero estamos ilusionados con hacer un gran partido", mencionó.

