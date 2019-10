River Plate vs. Arsenal: horarios y canales de TV para seguir EN DIRECTO el duelo por Superliga Argentina

River Plate vs. Arsenal de Sarandí : partido importante el que afrontará el 'millonario' por la fecha 10 de la Superliga Argentina. El duelo se disputará en el estadio Julio Humberto Grondona, desde las 17:00 horas (Perú), y será televisado en Argentina por la señal de TNT Sports Premium desde las 19:00 horas. Mientras que en el resto de Latinoamérica se podrá ver a través de Fox Sports 2. Además, el duelo también será transmitido EN VIVO y ONLINE por la app Fox Sports.

Ten en cuenta que Depor , a través de su página web, te brindará el minuto a minuto del River vs. Arsenal. Asimismo, te llevará toda la información de la Superliga Argentina con estadísticas, tablas de posiciones, polémicas, horarios de TV, declaraciones, y cómo y dóne ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

▷ Copa Libertadores en vivo: fecha, horarios y canales para ver River vs. Boca y Gremio vs. Flamengo



▷ VER FÚTBOL EN VIVO: revisa la guía completa para seguir EN DIRECTO todos los partidos de la semana



▷ Champions League EN VIVO 2019-2020: partidos, resultados y cómo ver todos los partidos de fases de grupos

MIRA AQUÍ, Arsenal vs. River por la Superliga Argentina: ver Fox Sports 2 EN VIVO. | Foto: AFP MIRA AQUÍ, Arsenal vs. River por la Superliga Argentina: ver Fox Sports 2 EN VIVO. | Foto: AFP AFP

River Plate - Arsenal de Sarandí protagonizan un emocionante partido por la fecha 10 de la Superliga Argentina. El 'millo' sabe que esta es la oportunidad para reducir distancias con Boca Juniors, líder del torneo, y mantener aún viva la pelea por el título del campeonato. Para este partido, el estratega Marcelo Gallardo ha citado a sus mejores jugadores, sin embargo estos se quedarían en banca pues el próximo 22 de octubre se enfrentarán a los 'xeneizes' por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores.

'La Banda' llega a este duelo en su mejor momento en la temporada, pues ha conseguido 4 triunfos de manera consecutiva, entre Superliga, Copa Libertadores y Copa Argentina. Ha demostrado solidez defensiva pues no han recibido ni un solo gol. Y en condición de visitante, el equipo de Marcelo Gallardo no pierde desde el 22 de mayo cuando enfrentó a Atlético Paranaense por la final de ida de la Recopa Sudamericana, por lo que se mantiene invicto desde que se inició la temporada 2019-2020.

▷ Proponen llevar el Barça-Madrid a Argentina para devolver el favor de la final de Copa Libertadores 2018



▷ River Plate vs. Arsenal EN VIVO: horarios y canales del duelo por la fecha 10 de Superliga Argentina 2019-20

River visita a Arsenal de Sarandí, por la fecha 10 de la Superliga Argentina. | Foto: AFP River visita a Arsenal de Sarandí, por la fecha 10 de la Superliga Argentina. | Foto: AFP AFP

Arsenal de Sarandí se ha mostrado esta temporada como el conjunto revelación de la Superliga Argentina. El equipo dirigido técnicamente por Sergio Rondina necesita el triunfo para seguir trepado en los puestos de clasificación a torneos internacionales, además, sabe que la victoria lo mete en la pelea por el título pues está en el noveno puesto con 15 unidades mientras que River Plate se ubica en la tercera casilla con 17 puntos. Boca Juniors es líder con 21 unidades.

A favor de Arsenal podemos mencionar que su DT, Sergio Rondina, ya sabe lo que es vencer al River Plate de Marcelo Gallardo. En 2016 se enfrentaron en 3 ocasiones: triunfo por 2-1 del "Arse" y empate 2-2 por Superliga, y victoria del 'millonario' 1-0 por Copa Argentina. "Hoy el mejor equipo de la Argentina es River. Si el de Gallardo no es el mejor River de la historia, pasa raspando", manifestó Rondia en su momento sobre el extraordinario momento que atraviesa el equipo dirigido por Marcelo 'Muñeco' Gallardo.

River Plate - Arsenal de Sarandí, probables alineaciones:

River : Enrique Bologna; Robert Rojas, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Nahuel Gallardo; Julián Alvarez, Jorge Carrascal, Santiago Sosa y Fabricio Angileri; Ignacio Scocco y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.



Arsenal : Maximiliano Gagliardo; Fernando Torrent, Fabio Pereyra, Franco Sbuttoni y Emiliano Papa; Jesús Soraire, Ezequiel Piovi, Gastón Álvarez Suárez y Nicolás Giménez; Ezequiel Cérica o Juan Cruz Kaprof y Juan Manuel García o Ezequiel Rescaldani. DT: Sergio Rondina.



Revisa los horarios del River vs. Arsenal

México - 17:00 p.m.

Ecuador - 17:00 p.m.

Perú - 17:00 p.m.

Colombia - 17:00 p.m.

Venezuela - 18:00 p.m.

Bolivia - 18:00 p.m.

Paraguay - 18:00 p.m.

Argentina - 18:00 p.m.

Brasil - 19:00 p.m.

Chile - 19:00 p.m.

Uruguay - 19:00 p.m.

España - 00.00 a.m. (del sábado 18 de octubre)

Italia - 00.00 a.m. (del sábado 18 de octubre)

Francia - 00.00 a.m. (del sábado 18 de octubre)

Alemania - 00.00 a.m. (del sábado 18 de octubre)

Conoce el estadio Julio Humberto Grondona

Te puede interesar